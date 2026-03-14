Capturan a alias 'Alonso', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

Las autoridades capturaron en Medellín a Jhorgen Alonso Muñoz, alias 'Alonso', señalado como cabecilla financiero del Clan del Golfo y responsable de manejar millonarios ingresos derivados de la minería ilegal en el occidente de Antioquia.

El operativo fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y el Cuerpo Élite Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que lo tenía como objetivo de alto valor dentro de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El control del oro ilegal en Buriticá

Según las investigaciones, alias 'Alonso' tenía a su cargo la coordinación del robo de oro y el cobro de extorsiones a mineros ilegales y algunas empresas de la región, especialmente en el municipio de Buriticá, Antioquia.

Las autoridades estiman que la organización criminal obtenía alrededor de $20.000 millones mensuales producto de la extracción y comercialización ilegal de oro.

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Además de administrar las finanzas de la estructura, el capturado habría impulsado la confrontación armada por el control de los recursos mineros en esa zona del departamento.

Vinculado a la masacre de seis mineros

Las investigaciones también lo relacionan con la masacre de seis mineros ocurrida en 2023 en Buriticá, un hecho violento que habría estado relacionado con disputas por el control del oro ilegal.

Alias 'Alonso' tendría más de diez años de trayectoria criminal dentro del Clan del Golfo y era considerado una pieza clave para la financiación de las actividades del grupo armado.

Hombre de confianza de alias 'Richard'

De acuerdo con las autoridades, el capturado era uno de los hombres de mayor confianza de alias 'Richard', señalado como cuarto cabecilla del estado mayor del grupo y principal líder de la estructura criminal Central Urabá.

Durante el procedimiento también fueron incautados tres teléfonos celulares, que contienen información sobre la red logística de la organización, y una camioneta blindada de alta gama valorada en aproximadamente $450 millones.

Golpe a las finanzas del Clan del Golfo

Las autoridades señalaron que la captura de alias 'Alonso' representa un golpe directo a las finanzas del Clan del Golfo, ya que el señalado cabecilla era el encargado de administrar recursos utilizados para financiar operaciones criminales, pagar sicarios y adquirir armamento.

Tras su captura, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, y la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.