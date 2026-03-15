Cepeda responde a la tormenta política por su discurso sobre Antioquia

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, respondió a la controversia generada por apartes de su plan de gobierno y por un discurso pronunciado en Medellín que desató una ola de críticas desde distintos sectores políticos, económicos y sociales del país.

La polémica se originó tras la difusión de fragmentos de un capítulo del documento programático de su campaña titulado “Medellín y Antioquia no regresarán al pasado”, así como de un discurso pronunciado por el candidato en el parque Berrío de la capital antioqueña. En esos apartes, Cepeda hace referencia a hechos de violencia que marcaron la historia reciente de la región y menciona fenómenos como la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado.

Las afirmaciones provocaron reacciones de dirigentes políticos, gremios empresariales y figuras públicas que consideraron que las declaraciones eran una descalificación al departamento y a su historia.

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Ante la controversia, el candidato difundió un comunicado en el que aseguró que algunos apartes de su intervención han sido divulgados de forma descontextualizada en redes sociales. Según explicó, esas publicaciones habrían alterado el sentido histórico de su discurso.

De acuerdo con Cepeda, su intervención buscaba recordar el impacto que tuvo la violencia en Antioquia durante varias décadas, pero también destacar los procesos sociales que, a su juicio, permitieron transformar esa realidad.

En el texto, el aspirante presidencial citó al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien en su momento denunció que “el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia”. Cepeda señaló que esa frase fue utilizada para describir una situación concreta que vivía la región en ese periodo.

El candidato sostuvo que, pese a los episodios de violencia que marcaron la historia del departamento, distintos sectores de la sociedad antioqueña jugaron un papel clave en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de procesos sociales y democráticos.

En ese sentido, mencionó el trabajo de defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, investigadores y jueces que, según afirmó, se opusieron a las dinámicas de violencia y contribuyeron a fortalecer la organización social en el territorio.

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Asimismo, Cepeda aseguró que Medellín y Antioquia han experimentado cambios importantes en las últimas décadas. En su pronunciamiento señaló que esos procesos reflejan transformaciones culturales, sociales y políticas que, según dijo, han permitido avanzar hacia nuevas dinámicas en la región.

El aspirante presidencial también afirmó que en las recientes elecciones legislativas se evidenciaron cambios en el panorama político del departamento, lo que, a su juicio, refleja la presencia de nuevas fuerzas sociales que buscan impulsar transformaciones en el país.

La respuesta del candidato se produce en medio de una amplia discusión pública sobre el contenido de su plan de gobierno y sobre el alcance de sus declaraciones sobre Antioquia.

Mientras continúan las reacciones en distintos sectores, el debate alrededor de sus palabras y del documento programático de su campaña se ha convertido en uno de los temas políticos más comentados en el inicio del camino hacia las elecciones presidenciales.