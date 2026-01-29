El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela se abrirán “muy pronto”, un paso que podría marcar el regreso de los vuelos directos entre ambos países tras más de cinco años de suspensión.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que ordenó iniciar el proceso de reapertura del espacio aéreo de inmediato, luego de sostener una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, afirmó el mandatario, quien añadió que dio instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, así como a otros funcionarios y al estamento militar, para que antes de que finalice el día de hoy los aviones puedan volver a volar hacia Venezuela.

El anuncio representa un giro frente a la postura asumida en noviembre pasado, cuando Trump advirtió que el espacio aéreo venezolano permanecería completamente cerrado, en medio de una escalada de tensión que culminó este mes con la operación militar que depuso a Nicolás Maduro.

Un día después de la detención de Maduro y de su esposa Cilia Flores, el pasado 4 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un aviso de seguridad en el que advertía sobre una situación “potencialmente peligrosa” en el área de Maiquetía, debido a la actividad militar en Venezuela y sus alrededores. El comunicado señalaba riesgos para aeronaves a todas las altitudes, tanto en sobrevuelos como en operaciones de llegada y salida, y se extendía hasta el próximo 2 de febrero.

Trump destacó que la decisión tiene un impacto directo en la comunidad venezolana en Estados Unidos, especialmente en Doral, Miami, donde se concentra gran parte de la diáspora. Según el mandatario, el anuncio ha sido recibido con entusiasmo por quienes esperan viajar, visitar familiares o incluso regresar temporalmente a Venezuela.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí, bajo un control muy estricto”, subrayó Trump, al tiempo que afirmó que muchos venezolanos que residen en EE. UU. podrán volver a su país de origen o visitarlo después de años sin vuelos comerciales directos.

Las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela permanecen suspendidas desde 2019, cuando ambos países rompieron sus relaciones diplomáticas. La última aerolínea estadounidense en operar vuelos comerciales hacia Venezuela fue American Airlines, que canceló sus rutas ese mismo año.

Aunque aún no se han anunciado fechas ni aerolíneas específicas para la reanudación de los vuelos, el anuncio presidencial abre la puerta a un restablecimiento progresivo del tráfico aéreo, en un contexto de cambios políticos y diplomáticos que podrían redefinir la relación entre Washington y Caracas.