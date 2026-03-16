Leche Algarra y Lechesán se van de Colombia: estas son las razones

El mercado de lácteos en Colombia enfrenta un fuerte remezón. La multinacional peruana Grupo Gloria anunció que suspenderá definitivamente la producción de su línea láctea en el país, una decisión que implica el cierre parcial de su planta en Cogua, Cundinamarca, y el fin de la fabricación local de marcas como Algarra y Lechesán.

La decisión fue confirmada por su división de alimentos, Gloria Foods, que explicó que se trata de una revisión estratégica de su portafolio de negocios tras más de una década de operación en el mercado colombiano.

¿Por qué el Grupo Gloria suspendió su negocio de leche en Colombia?

Según explicó la compañía, el grupo decidió abandonar la producción de leche y derivados en el país para concentrar sus esfuerzos en la categoría de bebidas, un segmento donde considera que tiene mayores oportunidades de crecimiento y ventajas competitivas en los mercados donde opera.

“La empresa debe enfocar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible”, señaló la firma al anunciar el cambio de estrategia.

La medida supone apagar las líneas de procesamiento de leche líquida, yogures y cremas que operaban en la planta de Cogua, uno de los centros industriales clave de la compañía en Colombia. Aunque parte de la operación continuará, lo hará bajo un nuevo enfoque centrado exclusivamente en bebidas.

Entre los productos que seguirán produciéndose en el país se encuentran los Jugos California, que continuarán elaborándose en la planta de Simijaca, en Cundinamarca.

El anuncio marca el final de 14 años de presencia del Grupo Gloria en la industria láctea colombiana. La compañía llegó al país en 2004 tras adquirir la marca Algarra, fundada en 1952, y con el paso de los años amplió su portafolio con otros productos y marcas del sector.

La salida del negocio lácteo deja en incertidumbre el futuro de estas marcas, que durante décadas han estado presentes en los hogares colombianos. Algarra es especialmente reconocida en el centro del país, mientras que Lechesán ha tenido una fuerte presencia en Santander y otras regiones.

Al no contar con una planta de procesamiento activa en Colombia para esta línea de productos, el futuro de estas marcas podría depender de decisiones posteriores del grupo, como una eventual venta de los nombres comerciales o acuerdos con otros productores del sector.

Le puede interesar: Dos policías asesinados durante retén de control en vía Girardot–Nariño

Además del impacto en el mercado, la decisión también podría tener efectos en la cadena productiva. Con la suspensión de la operación láctea, la empresa dejaría de comprar leche a productores colombianos que abastecían la planta de Cogua, lo que podría afectar a campesinos y proveedores vinculados a esta actividad.

La planta también cumplía un papel importante en la producción de lácteos para marcas propias de cadenas de supermercados de descuento, lo que obligará a estos comercios a buscar nuevos proveedores para mantener la oferta de estos productos.

La decisión del grupo coincide con su expansión en otros mercados. Recientemente, el holding peruano anunció la compra del 80 % de la empresa argentina Molfino Hermanos, en una operación cercana a los 500 millones de dólares que busca fortalecer su presencia internacional en el sector de alimentos y bebidas.

Mientras el conglomerado redefine su estrategia en la región, en Colombia su salida del negocio lácteo deja interrogantes sobre el futuro de marcas tradicionales y sobre el impacto que tendrá en el mercado de la canasta familiar.