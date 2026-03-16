Video: balacera en Bogotá durante intento de robo de una camioneta

Un intento de robo de una camioneta terminó en una balacera en el barrio La Clarita, en la localidad de Engativá, en Bogotá. El hecho ocurrió cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje en la zona fueron alertados sobre el hurto del vehículo y reaccionaron de inmediato para evitar que los responsables escaparan.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la rápida intervención de los agentes permitió frustrar el robo y capturar a dos presuntos delincuentes que, según las autoridades, habrían disparado contra los uniformados al notar su presencia.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, explicó que el caso se presentó mientras los policías desarrollaban labores de vigilancia en el sector.

“De manera inmediata se observan a estos presuntos delincuentes quienes pretendían hurtar esta camioneta, los cuales al notar la presencia de los uniformados realizaron disparos en contra de la Policía. En la reacción se logró la captura de dos hombres y se les incautó dos armas de fuego”, señaló la oficial.

Tras el intercambio de disparos, los dos hombres fueron reducidos por los uniformados y posteriormente puestos a disposición de las autoridades judiciales. Según informó la Policía, deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

El procedimiento hace parte de las acciones que adelanta la Policía para combatir el robo de vehículos en la capital. Este tipo de delitos ha sido uno de los focos de atención de las autoridades, que han intensificado operativos de patrullaje y controles en distintos sectores de la ciudad.

En medio de estas acciones, recientemente también se reportó la captura de un presunto integrante de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en Bogotá.

Se trata de Sebastián Mosquera Gamboa, conocido con el alias de 'Sebas', quien según las autoridades sería uno de los cabecillas de la banda delincuencial conocida como Los Pumas. De acuerdo con la investigación, el hombre habría participado en al menos 11 hurtos de vehículos de alta gama en diferentes puntos de la ciudad.

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El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que este individuo hacía parte del cartel de los más buscados de la capital y tenía un papel clave dentro de la organización criminal.

Según explicó el oficial, Mosquera Gamboa se encargaba de coordinar la logística de los robos, movilizando a otros integrantes de la banda en un taxi y transportando las armas utilizadas para intimidar a las víctimas.

“Este criminal fue capturado tras una persecución policial en la cual el delincuente atropelló a tres ciudadanos”, afirmó Cristancho.

De acuerdo con las autoridades, la banda Los Pumas operaba principalmente en varias localidades de Bogotá, entre ellas Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

La Policía reiteró que continuará fortaleciendo los operativos y patrullajes para enfrentar el hurto de vehículos en la ciudad y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier actividad sospechosa que permita prevenir este tipo de delitos.