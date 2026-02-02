Caso Cepeda en el CNE: quiénes son los conjueces llamados a decidir



La votación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la participación del senador Iván Cepeda en las consultas presidenciales de marzo no se decidió en plenaria. Es por ello que para completar la decisión, el organismo llamó a conjueces y designó a Alejandro Felipe Sánchez Cerón (postulado por el Centro Democrático) y a Manuel Antonio Avella (postulado por el Partido Liberal).

¿Qué es un conjuez? y ¿por qué entra en juego?

Un conjuez es un abogado convocado para tomar una decisión puntual cuando el órgano colegiado no logra resolver con sus miembros habituales. Suele ocurrir por impedimentos, recusaciones o porque la votación queda sin salida práctica.

La idea es simple: evitar que un expediente quede abierto por falta de votos y permitir que el CNE produzca un acto final, con una mayoría suficiente y una explicación clara.

Alejandro Felipe Sánchez Cerón

Formación y perfil profesional

En reseñas académicas disponibles públicamente, Sánchez Cerón aparece como abogado con especialización en Derecho Administrativo y formación avanzada en materias jurídico-procesales. También figura como doctor en Derecho y docente de posgrado. Su perfil público lo ubica como litigante, con mayor visibilidad en asuntos del campo penal.

Vínculo con la Rama Judicial

Su nombre ha figurado en listados institucionales de conjueces vinculados a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, un dato que suele asociarse con experiencia en lectura de expedientes extensos y discusión de criterios de prueba.

Antecedentes públicos

En fuentes abiertas, Sánchez Cerón ha sido mencionado por su trabajo como abogado en procesos de alto perfil ligados a corrupción y contratación, con referencias a nombres como Emilio Tapia y Carlos Mattos.

Manuel Antonio Avella

Ruta en el sector público

Avella aparece en actos administrativos y documentos institucionales con una trayectoria más asociada a funciones administrativas en entidades de control de Bogotá, con encargos y designaciones temporales en dependencias técnicas, además de labores de asesoría. Es un perfil menos expuesto a la arena mediática y más vinculado a gestión interna.

Trabajo jurídico y contratación pública

También figura en documentos de contratación de la Defensoría del Pueblo como proveedor de servicios profesionales, en tareas de asesoría jurídica relacionadas con la Defensoría Pública. Ese tipo de experiencia suele ser de "taller": soporte técnico, revisión de insumos y acompañamiento jurídico en procesos concretos.

Exposición pública

En los registros públicos, Avella no aparece asociado a controversias ampliamente conocidas del mismo nivel de exposición que los grandes escándalos de contratación. Eso no es un certificado de ausencia de cuestionamientos, sino un indicio sobre el tipo de trayectoria: más institucional y menos ligada a litigios penales emblemáticos.

¿Por qué importan los perfiles?

La figura del conjuez existe para que las decisiones no queden paralizadas. Pero, en asuntos electorales, la conversación pública suele moverse en tres planos: quién los postuló, qué trayectoria traen y qué tan sólida resulta la explicación final. En este caso, la postulación proviene de dos partidos con peso nacional, y los perfiles muestran rutas distintas: una más marcada por litigio y academia, y otra más ligada a administración pública y asesoría institucional.

Al final, lo que se evaluará no es la etiqueta de origen, sino el contenido: si la decisión es entendible, verificable y consistente con los criterios que el CNE aplica en expedientes similares.