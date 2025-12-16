Inicio
Judicial

¿Por qué liberaron a Emilio Tapia y qué procesos tiene abiertos?

Mar, 16/12/2025 - 11:06
Tapia volvió a obtener libertad condicional en Barranquilla. Estas son las condiciones del beneficio y los casos que explican la polémica.
¿Por qué liberaron a Emilio Tapia y qué procesos tiene abiertos?
Créditos:
Corporación Excelencia en la justicia

Este martes 16 de diciembre de 2025, un despacho de ejecución de penas en Barranquilla volvió a concederle a Emilio José Tapia la libertad condicional. La decisión reconoció como tiempo cumplido 90 meses y 10 días y fijó un periodo de prueba de 27 meses y 11 días. También le ordenó suscribir una nueva acta de compromiso y mantener una caución prendaria ya impuesta.

En términos prácticos, Tapia queda bajo vigilancia judicial durante el periodo de prueba. No es una absolución ni borra las condenas: es un beneficio condicionado. Si incumple las reglas que le impongan (presentaciones, reportes, restricciones específicas), el beneficio puede revocarse y se ordena su reingreso a prisión. 

Lea 

Los casos relaciones a Tapia

Tapia carga con un historial asociado a delitos típicos de la corrupción en contratación pública.

  • Carrusel de la contratación (Bogotá): en ese expediente se le han atribuido conductas como cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. En esa línea, la pena acumulada por ese caso se ha ubicado en el orden de 12 años y un mes
  • Centros Poblados (conectividad rural): el proceso giró alrededor del manejo de un anticipo de $70.000 millones y la presentación de soportes y garantías cuestionadas. En ese expediente aparecen delitos como peculado por apropiación agravado (quedarse con recursos públicos), fraude procesal (engañar a la autoridad) y falsedad en documento privado (documentos falsos en trámites). 

¿Por qué la decisión vuelve a ser polémica?

Tapia había sido recapturado el 31 de octubre de 2025 en Barranquilla, después de que un juzgado en Bogotá revocara un beneficio previo. A la par, existe una investigación disciplinaria abierta contra la jueza que le otorgó la libertad en abril y que vuelve a aparecer en el centro de la discusión por decisiones relacionadas con su salida y recaptura.

Colombia
Emilio Tapia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
EE. UU. designa al Clan del Golfo como como organización terrorista
Clan del Golfo
Washington incluyó al grupo armado colombiano en su lista de organizaciones terroristas por su papel en el narcotráfico y la violencia.
Entretenimiento
Nuevas pistas en supuesta reconciliación de Shakira y Antonio de la Rúa
Shakira volvió con Antonio de la Rúa
Siguen creciendo los rumores de una posible nueva oportunidad entre Shakira y su expareja, Antonio de la Rúa.
Política
Reforma a la salud se hunde en Comisión Séptima: ¿qué sigue?
Comisión Séptima del Senado de la República
La Comisión Séptima archivó el proyecto y el trámite queda en manos de la plenaria, vía apelación.
Judicial
¿Por qué liberaron a Emilio Tapia y qué procesos tiene abiertos?
¿Por qué liberaron a Emilio Tapia y qué procesos tiene abiertos?
Tapia volvió a obtener libertad condicional en Barranquilla. Estas son las condiciones del beneficio y los casos que explican la polémica.
Kien Opina
Daniel Gómez Gaviria
Mar, 16/12/2025 - 08:23
Sistema del Cuidado para la Equidad
Daniel Gómez Gaviria
Federico Arellano Mendoza
Mar, 16/12/2025 - 08:12
“El Nobel bien dado..."
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 15/12/2025 - 11:51
Recursos de la paz capturados
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 15/12/2025 - 11:35
Efecto Trump
Carlos Salas Silva