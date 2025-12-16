En el cierre de la legislatura, la Comisión Séptima del Senado aprobó la ponencia de archivo y hundió por segunda vez la reforma a la salud del Gobierno. La votación (8-5) dejó sobre la mesa un recurso de apelación, que podría llevar la discusión a la plenaria cuando se reanuden las sesiones.

Qué pasó en el recinto: una decisión tomada contra el reloj

La discusión llegó a su punto definitivo, esto tras semanas intermitentes, con suspensiones y aplazamientos, pero esta vez el ambiente tenía un dato simple: si se votaba ese día, el trámite quedaba cerrado en esa instancia. La Comisión Séptima, que maneja asuntos de salud, trabajo y seguridad social, puso a consideración la ponencia que pedía archivar el proyecto.

La ponencia de archivo fue presentada por el senador Josué Alirio Barrera Rodríguez. Aunque el Gobierno defendió el articulado durante el debate, la mayoría de la comisión se inclinó por cerrar el expediente. En la práctica, el proyecto quedó archivado en tercer debate.

Así votaron los senadores en Comisión Séptima

La sesión registró 13 votos: 8 a favor del archivo y 5 en contra, lo que indica que no todos los integrantes votaron en esa decisión.

Nadia Georgette Blel Scaff (Partido Conservador)

Miguel Ángel Pinto Hernández (Partido Liberal)

Beatriz Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres)

Sor Berenice Bedoya Pérez (ASI)

Honorio Miguel Henríquez Pineda (Centro Democrático)

Josué Alirio Barrera Rodríguez (Centro Democrático)

Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U)

Ana Paola Agudelo García (MIRA)

Votaron NO (en contra de archivar; a favor de continuar el trámite)

Martha Isabel Peralta Epieyu (Pacto Histórico)

Edwing Fabián Díaz Plata (Alianza Verde)

Omar de Jesús Restrepo Correa (Comunes)

Wilson Neber Arias Castillo (Pacto Histórico)

Ferney Silva Idrobo (Pacto Histórico)

Sin voto registrado en esa decisión (no aparece entre los 13 votos emitidos):

Esperanza Andrade.

Qué puede pasar ahora: apelación y calendario

Tras la votación, el senador Fabián Díaz anunció recurso de apelación. Es una vía para pedir que el pleno del Senado revise la decisión tomada en comisión. Si la plenaria acepta la apelación, el proyecto podría enviarse a otra comisión para retomar el trámite.

El límite real es el tiempo. Con el cierre de la legislatura, el Congreso entra en receso y la discusión queda amarrada a la agenda del próximo periodo. Por eso, más que un giro inmediato, lo que queda es una pelea por el orden del día: cuándo se agenda, si se prioriza y con qué correlación de fuerzas en 2026.

Lectura política: mayorías y señal para 2026

Más allá del contenido puntual del articulado, la votación retrata el estado de las mayorías en una comisión clave y el margen de maniobra del Ejecutivo en un tramo preelectoral. El mensaje es directo: incluso con presencia del Gobierno en el debate, el bloque por el archivo fue suficiente y disciplinado. Mientras tanto, la discusión del sistema seguirá viva por fuera del Legislativo, entre ajustes, decisiones administrativas y presión de distintos actores del sector.