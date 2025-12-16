Inicio
Renuncia de Julián David López a La U: ¿Qué pasa con su curul?

Mar, 16/12/2025 - 10:10
La renuncia de Julián David López reabre el debate sobre curul, bancada y disciplina partidista en la Cámara.
Créditos:
Congreso de la República

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, formalizó su renuncia irrevocable a la militancia del Partido de la U y anunció que seguirá en su curul por el Valle del Cauca. El movimiento abre un nuevo capítulo en su pulso con la colectividad y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clásica del Congreso: ¿Qué ocurre con la curul cuando un congresista rompe con el partido que lo avaló?

Contexto: una relación política que ya estaba tensionada

López llegó a la presidencia de la Cámara en julio de 2025 como congresista de La U, en medio de fricciones que ya se asomaban entre sectores del partido y liderazgos regionales en el Valle. Con el paso de los meses, esa distancia se hizo más visible por diferencias con el entorno político del departamento y con la dirección partidista.

En octubre, el partido abrió una investigación interna por el lanzamiento de un movimiento alterno, "La Nueva U". En ese mismo episodio se reportaron medidas como la suspensión de militancia y limitaciones de voz y voto por un periodo determinado, aunque la controversia se centró en el alcance real de esas sanciones y en cómo afectaban su papel institucional.

¿Qué busca López?

En su renuncia, López presenta la decisión como una salida motivada por desacuerdos sobre el manejo del disenso dentro de la colectividad. Subraya que renunciar al partido no significa renunciar a la representación del Valle, pide que la desafiliación quede registrada con efectos inmediatos y deja abierta la puerta a acciones jurídicas por su situación política.

El episodio ocurre, además, después de que se conociera que el partido no le otorgó el aval para volver a aspirar al Congreso. Tanto él como varios reportes han conectado ese hecho con la disputa interna en el Valle del Cauca.

La zona gris: curul, bancada y doble militancia

En el plano normativo, el debate gira alrededor del sistema de partidos y bancadas. La Ley 1475 de 2011 establece que quienes resulten elegidos con el aval de un partido "deberán pertenecer al mismo mientras ostenten la investidura o cargo". En esa lógica, un concepto del Consejo de Estado ha advertido que la renuncia al partido que avaló la elección puede leerse como una infracción vinculada al régimen de bancadas y la doble militancia.

Al mismo tiempo, la salida del partido no implica, por sí sola, que la curul quede vacante sin trámite: para que ocurra un relevo automático se requerirían reglas y procedimientos expresos, con debido proceso, y no simples recomposiciones internas.

Implicaciones hacia 2026: el calendario manda

Si la apuesta de López fuera competir por otra fuerza en las legislativas de 2026, entra un límite práctico: la inscripción de candidaturas al Congreso estuvo fijada entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2025, según la ruta electoral de la MOE. Con el anuncio a mediados de diciembre, el impacto inmediato parece concentrarse más en la dinámica interna del Congreso y en su relación con la bancada, y en el mediano plazo en su proyecto político en el Valle y posibles convergencias futuras.

Congreso de la República
Candidatos 2026
Elecciones 2026
Elecciones
