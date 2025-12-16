El nombre de Shakira vuelve a dominar titulares, esta vez no solo por el éxito de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, sino por los crecientes rumores sobre un posible reencuentro sentimental con una de las figuras más importantes de su pasado: Antonio de la Rúa. Tras su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, los recientes acercamientos entre ella y su expareja han desatado especulaciones tanto en la prensa nacional como internacional.

Aunque ninguna de las dos partes ha confirmado oficialmente una reconciliación, medios argentinos aseguran que la súper estrella pop y de la Rúa han sostenido encuentros públicos y privados en los últimos meses. El tema cobró mayor fuerza luego de que la artista cerrara su gira precisamente en Argentina, país donde fue recibida con una ovación multitudinaria y al que se refirió con especial afecto durante uno de sus conciertos.

“Argentina, contigo tengo una historia de amor desde hace muchos años”, dijo Shakira desde el escenario, una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Para muchos asistentes, estas palabras fueron interpretadas como una sutil alusión a su relación con Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un romance entre 1999 y 2010, considerado uno de los más mediáticos del inicio del milenio.