El nombre de Shakira vuelve a dominar titulares, esta vez no solo por el éxito de su gira mundial Las mujeres ya no lloran world tour, sino por los crecientes rumores sobre un posible reencuentro sentimental con una de las figuras más importantes de su pasado: Antonio de la Rúa. Tras su mediática ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, los recientes acercamientos entre ella y su expareja han desatado especulaciones tanto en la prensa nacional como internacional.
Aunque ninguna de las dos partes ha confirmado oficialmente una reconciliación, medios argentinos aseguran que la súper estrella pop y de la Rúa han sostenido encuentros públicos y privados en los últimos meses. El tema cobró mayor fuerza luego de que la artista cerrara su gira precisamente en Argentina, país donde fue recibida con una ovación multitudinaria y al que se refirió con especial afecto durante uno de sus conciertos.
“Argentina, contigo tengo una historia de amor desde hace muchos años”, dijo Shakira desde el escenario, una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Para muchos asistentes, estas palabras fueron interpretadas como una sutil alusión a su relación con Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un romance entre 1999 y 2010, considerado uno de los más mediáticos del inicio del milenio.
La relación entre ambos terminó de forma abrupta y envuelta en conflictos legales que los mantuvieron distanciados durante años. Poco después, en 2011, la barranquillera confirmó su relación con Gerard Piqué, dando inicio a una nueva etapa personal y familiar que concluyó en 2022 con una separación igualmente expuesta ante la opinión pública.
Sin embargo, los rumores actuales tomaron aún más fuerza tras las declaraciones del periodista y presentador argentino Ángel de Brito. El comunicador aseguró que durante una de las presentaciones de la cantante en Argentina tuvo acceso a un espacio privado donde coincidió con miembros de la familia de Antonio de la Rúa. Según su versión, ellos le confirmaron que el regreso de la pareja se habría dado “hace rato”.
“Estuve con Inés Pertiné, mamá de Antonio, y con su hermana Agustina, la cuñada de Shakira. Shakira está parando en la casa de ellos, en Uruguay”, afirmó de Brito, añadiendo que la artista se habría hospedado allí junto a sus hijos en una propiedad perteneciente a su expareja.
Por ahora, no está claro si este acercamiento responde a asuntos personales, laborales o a una combinación de ambos. Cabe recordar que durante su relación, Antonio de la Rúa fue una figura clave en la proyección internacional de la artista, participando activamente en decisiones estratégicas de su carrera.