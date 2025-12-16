Lina Tejeiro está de luto, ¿qué pasó?

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Ella compartió con sus seguidores una sentida despedida tras la muerte de “Romeo”, su perrito y fiel compañero durante ocho años, una pérdida que dejó al descubierto la profunda conexión que los unía.

A través de sus redes sociales, la actriz relató con honestidad y emoción cómo la salud de Romeo comenzó a deteriorarse hace cuatro meses, justo cuando ella iniciaba los ensayos de una obra de teatro. “Te dio una pancreatitis y luchamos juntos hasta que lograste salir adelante”, escribió la actriz, recordando el largo proceso de hospitalización que vivieron, marcado por un mes completo en clínica, alimentación cada seis horas y el uso de una sonda nasogástrica.

Durante ese tiempo, Lina Tejeiro vivió dividida entre el escenario y la clínica veterinaria. Confesó que incluso pensó en abandonar la obra para estar al lado de su mascota, pero logró mantenerse gracias al apoyo constante de su madre y su hermano, quienes la ayudaron a acompañar a Romeo en los momentos más críticos. “Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”, recordó, evidenciando el desgaste emocional que enfrentó.