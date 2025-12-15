Carolina Cruz pide a sus seguidores que no le tomen fotos

Carolina Cruz es seguramente uno de los rostros más distinguidos de la televisión nacional, con casi treinta años de carrera, es una de las presentadoras de televisión más queridas del país. En la actualidad está presente en ‘Día a Día’, aunque sigue con sus emprendimientos y siendo muy activa en redes sociales.

Por ejemplo, recientemente la exreina de belleza recurrió a su perfil de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, para compartir con su audiencia un mensaje refiriéndose a una situación peculiar.

Carolina Cruz expresó lo siguiente: “Cuando me veas en la calle, en un supermercado, en un evento, en el aeropuerto o en el bus que nos lleva hasta el avión, sentada al frente, prefiero que me pidas la foto que con mucho gusto te diré que sí, y evitar que tomes una foto mal tomada, sin luz, oscura, movida, o en un mal ángulo, súper casual, como si no me diera cuenta jajaja que seguramente enviarás en tus grupos y compartirás con tu gente. Gracias. Att: la administración. ¡Cuidémonos!”.