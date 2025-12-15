Carolina Cruz pide a sus seguidores que no le tomen fotos

Carolina Cruz es seguramente uno de los rostros más distinguidos de la televisión nacional, con casi treinta años de carrera, es una de las presentadoras de televisión más queridas del país. En la actualidad está presente en ‘Día a Día’, aunque sigue con sus emprendimientos y siendo muy activa en redes sociales.
Por ejemplo, recientemente la exreina de belleza recurrió a su perfil de Instagram, donde tiene más de 7 millones de seguidores, para compartir con su audiencia un mensaje refiriéndose a una situación peculiar.
Carolina Cruz expresó lo siguiente: “Cuando me veas en la calle, en un supermercado, en un evento, en el aeropuerto o en el bus que nos lleva hasta el avión, sentada al frente, prefiero que me pidas la foto que con mucho gusto te diré que sí, y evitar que tomes una foto mal tomada, sin luz, oscura, movida, o en un mal ángulo, súper casual, como si no me diera cuenta jajaja que seguramente enviarás en tus grupos y compartirás con tu gente. Gracias. Att: la administración. ¡Cuidémonos!”.
La recomendación de la presentadora fue compartida en diversos blogs sobre farándula colombiana y es posible ver las reacciones de los internautas, estos fueron algunos comentarios que llamaron la atención:
“Tan divina siempre para expresarse”, “El que es lindo, es lindo en cualquier parte”, “Totalmente de acuerdo, ni a mis amigas les dejo montar una foto en donde yo no me sienta cómoda en cómo me veo”, “Como le toman la foto sin filtro dice eso”, “Bien… si una que no trabaja en la tele se toma 100 fotos para escoger una, imagínense la que trabaja en la tele”, entre otros.
Carolina Cruz responde si volvió con Lincoln Palomeque
La vallecaucana respondió en sus historias de Instagram a un seguidor que le preguntó sobre su actual relación con el padre de sus hijos: “¿Volví como pareja? No, seguiremos siempre como familia, sí”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que aparece junto al actor y sus dos hijos, reafirmando que, aunque su relación sentimental terminó, su compromiso como padres permanece intacto.