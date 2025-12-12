Conozca a las parejas de La vuelta al mundo en 80 risas 2025

Caracol Televisión trae de vuelta uno de sus programas más queridos: ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, que estrenará su nueva temporada el próximo lunes 15 de diciembre. Con humoristas irreverentes, presentadoras carismáticas y una propuesta visual más ambiciosa, el formato promete convertirse nuevamente en la opción favorita de las familias colombianas para viajar y reír sin salir de casa.

Colombia entra en el mapa del programa por primera vez

Una de las grandes novedades de la temporada es que, por primera vez, Colombia será uno de los destinos del recorrido turístico. Lugares icónicos como Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Boyacá y el Amazonas se sumarán a los tradicionales escenarios internacionales del programa, ofreciendo una combinación única entre humor, cultura y paisajes memorables.

Además, el clásico set de aeropuerto evoluciona: el anfitrión Santiago Rodríguez deja atrás su traje de piloto para convertirse en jefe de cabina, guiando a los viajeros en un avión en constante aterrizaje que los llevará a cada aventura alrededor del mundo.

Las parejas que harán reír al país

La nueva temporada llega recargada de duplas que prometen química, humor y momentos inolvidables:

Carolina Cruz y Suso, el paspi: Puerto Rico y Guatemala

Una de las combinaciones más llamativas. La presentadora aseguró que el viaje fue “una experiencia única” y destacó la conexión inmediata con Suso:

“Desde el día uno sentí como si hubiéramos trabajado desde siempre. Es el compañero más amoroso, respetuoso y generoso”.

Melina Ramírez y Don Jediondo: Europa en clave de humor

El dúo exploró Croacia, Hungría y Eslovenia. Su participación promete paisajes impactantes y una mezcla entre el estilo elegante de Melina y el humor tradicional de Don Jediondo.

Jhovanoty y Florencia Cassi: la mirada extranjera en territorio colombiano

El humorista vuelve acompañado de la argentina Florencia Cassi, quien recorrerá destinos emblemáticos de Colombia.

Jhovanoty confesó que incluso él descubrió nuevos lugares del país:

“Había muchos destinos que no conocía. Admirarlos junto a ella fue aún más especial”.

Laura Tobón y Boyacoman: la magia de China

La pareja llevará a los televidentes a Pekín y Shanghái, donde vivirán contrastes culturales, probarán la gastronomía tradicional y enfrentarán retos tan peculiares como divertidos.

Juan Diego Vanegas y Piroberta: humor y sabor en Canadá

El chef y la comediante regresan como una de las duplas más fuertes del programa. Este año explorarán Toronto, las Cataratas del Niágara y Búffalo, donde Vanegas revivió un momento especial al probar las auténticas alitas picantes:

“Las originales, en el mítico restaurante que creó la receta”.

Carolina Soto y Leonardo Cuervo: nuevos rostros, nuevas aventuras

Los dos debutan como anfitriones viajando por Sudáfrica y Tanzania. Para Soto, la experiencia fue un reto emocionante:

“Es un formato totalmente distinto a lo que hago, y eso me motivó. Conocer culturas tan impactantes fue transformador”.