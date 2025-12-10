Carolina Cruz responde si volvió con Lincoln Palomeque

El programa Día a día, uno de los espacios matutinos más emblemáticos de Caracol Televisión, continúa siendo una ventana cercana a la vida de figuras del entretenimiento colombiano. Entre ellas destaca Carolina Cruz, que se ha mantenido como una de las personalidades más queridas del formato. Su presencia constante en televisión se complementa con una activa vida digital, donde comparte detalles de sus proyectos y momentos familiares con millones de seguidores.

Recientemente, la presentadora decidió interactuar más de cerca con su audiencia a través de una dinámica de preguntas en redes sociales, más específicamente en su perfil oficial de Instagram. Entre las inquietudes que surgieron, hubo una que llamó particularmente la atención: ¿había retomado su relación con Lincoln Palomeque? El cuestionamiento surgió luego de que ambos fueran vistos juntos durante la primera comunión de su hijo mayor, Matías, celebración que incluyó una ceremonia religiosa y una cena familiar en la que se mostraron cercanos y sonrientes.

Carolina Cruz respondió de manera directa y sin dejar espacio para interpretaciones: “¿Volví como pareja? No, seguiremos siempre como familia, sí”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que aparece junto al actor y sus dos hijos, reafirmando que, aunque su relación sentimental terminó, su compromiso como padres permanece intacto.