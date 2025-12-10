Inicio
Entretenimiento

Carolina Cruz responde si volvió con Lincoln Palomeque

Mié, 10/12/2025 - 15:30
Carolina Cruz respondió varias curiosidades por parte de sus seguidores, incluyendo una sobre su actual relación con Lincoln Palomeque.
Carolina Cruz volvió con Lincoln Palomeque
Créditos:
Redes sociales

El programa Día a día, uno de los espacios matutinos más emblemáticos de Caracol Televisión, continúa siendo una ventana cercana a la vida de figuras del entretenimiento colombiano. Entre ellas destaca Carolina Cruz, que se ha mantenido como una de las personalidades más queridas del formato. Su presencia constante en televisión se complementa con una activa vida digital, donde comparte detalles de sus proyectos y momentos familiares con millones de seguidores.

Recientemente, la presentadora decidió interactuar más de cerca con su audiencia a través de una dinámica de preguntas en redes sociales, más específicamente en su perfil oficial de Instagram. Entre las inquietudes que surgieron, hubo una que llamó particularmente la atención: ¿había retomado su relación con Lincoln Palomeque? El cuestionamiento surgió luego de que ambos fueran vistos juntos durante la primera comunión de su hijo mayor, Matías, celebración que incluyó una ceremonia religiosa y una cena familiar en la que se mostraron cercanos y sonrientes.

Carolina Cruz respondió de manera directa y sin dejar espacio para interpretaciones: “¿Volví como pareja? No, seguiremos siempre como familia, sí”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que aparece junto al actor y sus dos hijos, reafirmando que, aunque su relación sentimental terminó, su compromiso como padres permanece intacto.

Si bien la vallecaucana ha hablado en varias ocasiones sobre la dinámica actual con su expareja, Lincoln Palomeque ha preferido mantenerse en silencio respecto al tema. No obstante, su presencia constante en los momentos importantes de sus hijos evidencia la buena relación que mantienen y el esfuerzo conjunto por priorizar el bienestar de Matías y Salvador.

Creado Por
Kienyke.com
Carolina Cruz
Lincoln Palomeque
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
En medio de tensión con EE.UU., Maduro habla de nueva unión con Colombia
Presidente Nicolás Maduro.
El mandatario señaló que "más temprano que tarde" hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por Venezuela y Colombia entre 1819 y 1831.
Política
Claudia López oficializa campaña presidencial con 1,2 millones de firmas
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas.
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas y anunció ejes de seguridad, anticorrupción y vivienda para 2026.
Colombia
Petro afirmó que no habrá apagón y ordenó bajar precio del gas de Ecopetrol
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no existe riesgo de apagón en Colombia y anunció una instrucción para reducir el precio del gas producido por Ecopetrol.
Mundo
Trump confirma que confiscó petrolero en costas de Venezuela
Donald Trump Venezuela
El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos interceptó y confisco un petrolero frente a las costas venezolanas.
Kien Opina