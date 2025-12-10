Inicio
Colombia

Petro pide claridad sobre cuerpos encontrados en el Caribe

Mié, 10/12/2025 - 15:56
El presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía esclarecer si los cuerpos hallados en el mar Caribe están relacionados a los bombardeos de Estados Unidos.
Petro sobre cuerpos hallados en el Caribe
Créditos:
EFE

El presidente Gustavo Petro pidió este miércoles a la Fiscalía que investigue el hallazgo de cuerpos devueltos por el mar Caribe en el norte del país para establecer si corresponden a víctimas de los bombardeos de Estados Unidos contra lanchas supuestamente cargadas con drogas.

En un video divulgado por el mandatario en su cuenta de X se observa un cadáver en una playa y a un hombre cavando una fosa en la arena para darle sepultura, imágenes que, según Petro, fueron tomadas en el departamento de La Guajira, limítrofe con Venezuela, sin precisar cuándo.

Por esa razón dijo que espera del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía "la mayor colaboración para encontrar estos cadáveres" de los que dijo que pueden ser de dominicanos, sin dar detalles del origen de su afirmación.

"Están enterrados en Puerto López extremo norte de La Guajira. Al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana", manifestó.

Por eso, añadió: "le solicito a la República Dominicana encontrar a sus ciudadanos y sus familias, ayudarnos a la identificación. No más sangre en el Caribe".

El mandatario consideró "inhumano" que "la fiscalía de Colombia lleve un mes sin hacer la labor de identificación" por lo que insistió en que es deber de las autoridades colombianas hacer esa tarea.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y muerto 82 tripulantes.

"Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas. Nosotros tenemos el mar estratégico del Caribe para detener el narcotráfico, pero también para sufrir la arbitrariedad", expresó en su mensaje de este miércoles. 

Creado Por
Agencia EFE
Gustavo Petro
Fiscalía General de la Nación
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Trump advierte a Petro que será "el siguiente" después de Maduro
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
Esta es una afirmación que viene bajo un contexto en el que Colombia fue descertificada por el Gobierno Trump en la lucha contra las drogas.
Mundo
En medio de tensión con EE.UU., Maduro habla de nueva unión con Colombia
Presidente Nicolás Maduro.
El mandatario señaló que "más temprano que tarde" hay que refundar la Gran Colombia, un Estado conformado por Venezuela y Colombia entre 1819 y 1831.
Política
Claudia López oficializa campaña presidencial con 1,2 millones de firmas
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas.
La exalcaldesa de Bogotá entregó más de un millón de firmas y anunció ejes de seguridad, anticorrupción y vivienda para 2026.
Colombia
Petro afirmó que no habrá apagón y ordenó bajar precio del gas de Ecopetrol
Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro aseguró que no existe riesgo de apagón en Colombia y anunció una instrucción para reducir el precio del gas producido por Ecopetrol.
Kien Opina