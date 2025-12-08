Movistar Colombia adelantó las líneas estratégicas con las que afrontará 2026, un año en el que la compañía enfocará sus esfuerzos en ampliar la cobertura de fibra óptica y consolidar la convergencia de servicios fijos y móviles. Así lo detalló Roberto Puche, director de Tecnología de la empresa en diálogo con KienyKe, quien resaltó el impacto de esta tecnología en la inclusión digital.

“Lo mejor que se puede tener en conectividad es fibra óptica, no hay otra tecnología mejor”, afirmó Puche al explicar por qué este será el pilar de la expansión. Según indicó, la fibra permite transmitir señales mediante “hilos de vidrio que tienen propiedades especiales que hacen que esa luz no se salga”, lo que garantiza estabilidad y velocidad superiores.

El ejecutivo enfatizó que el servicio en Colombia ya está al nivel de los mercados más avanzados: “Un hogar colombiano con fibra óptica de Movistar tiene las mismas prestaciones, la misma calidad de señal, la misma velocidad, la misma latencia que tiene cualquier país del mundo”.

Actualmente, Movistar cuenta con más de 6 millones de hogares pasados en más de 95 ciudades, una cifra que evidencia, según Puche, “el esfuerzo que hemos hecho en los últimos cinco años para desplegar fibra a lo largo y ancho del país”. De ese total, 1,6 millones de hogares están ya conectados, y la meta para 2026 será crecer lo máximo posible en adopción: “Tenemos la oportunidad de conectar 6 millones de hogares; nuestra apuesta para el próximo año es pasar de 1,6 millones a lo que más se pueda”.

Convergencia: la apuesta central para 2026

El otro eje estratégico será la convergencia de servicios, impulsada por la reciente unificación de la red de acceso móvil con Tigo. “Tenemos una red súper potente en móvil y queremos ofrecer un producto convergente: que los clientes tengan fibra óptica y celulares en el mismo plan y en la misma factura”, explicó Puche.

Con 4,4 millones de hogares que aún no cuentan con el servicio, Movistar busca ofrecerles una propuesta integrada que combine la robustez de la fibra en el hogar con la fortaleza de su red móvil.

“Esa es nuestra apuesta principal para el año que viene: apostarle duro a la convergencia para ofrecer a las familias la mejor conectividad posible tanto fija como móvil”, concluyó.