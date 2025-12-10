Fajardo propone Agencia Nacional Anticorrupción para 2026

En pleno arranque del panorama electoral, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo presentó este miércoles uno de los pilares de su campaña presidencial para 2026: la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción, una entidad adscrita directamente a la Presidencia con la misión de investigar, sancionar y recuperar los recursos desviados por prácticas corruptas.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, Fajardo —quien competirá por tercera vez por la jefatura del Estado— aseguró que Colombia pierde cada año miles de millones de pesos debido a la corrupción, impacto que se refleja en sectores esenciales como educación, salud y programas sociales.

“Los recursos públicos son sagrados”, enfatizó, subrayando que su prioridad será “cerrar las brechas por donde se roba la plata” y garantizar que cada peso del Estado sea supervisado con mecanismos estrictos y con participación ciudadana.

Una entidad con alcance nacional y facultades especiales

Aunque el país cuenta actualmente con instituciones como la Secretaría de Transparencia, la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía, Fajardo sostiene que ninguna funciona como un órgano centralizado y con enfoque exclusivo en la lucha contra la corrupción.

Por ello, su propuesta contempla una agencia especializada, con equipos técnicos robustos y capacidad para actuar de manera preventiva y sancionatoria en todos los niveles del Estado.

El candidato del partido Dignidad y Compromiso, quien se ubica en el tercer lugar en las encuestas de intención de voto, insistió en que la corrupción no es un asunto aislado, sino un fenómeno que afecta la confianza ciudadana y la eficiencia del aparato estatal.

Fajardo también relacionó su propuesta con la serie de controversias que han golpeado la credibilidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ha criticado con frecuencia.

Entre ellas destacó el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente investigada por presuntas irregularidades en contratos que involucran miles de dólares, un proceso que ha generado cuestionamientos sobre los controles internos del Estado.

Más controles y sanciones para contratistas y funcionarios

El exalcalde detalló que su plan anticorrupción incluirá la prohibición de que personas condenadas por corrupción puedan volver a contratar con el Estado, así como la promoción de auditorías ciudadanas en proyectos públicos y el fortalecimiento de la protección a denunciantes, considerados piezas clave para detectar irregularidades.

La primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo de 2026, y en caso de ser necesaria, la segunda vuelta se celebrará el 21 de junio.

Fajardo aseguró que su campaña seguirá enfocada en demostrar que “la transparencia es el primer paso para transformar al país”.

*Hecho con información de EFE*