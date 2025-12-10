Petro reclama a Maduro garantías para opositores en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó este martes un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro, instándolo a abandonar la vía represiva y apostar por una “revolución democrática” como respuesta a la tensión política interna que vive Venezuela. Sus declaraciones surgieron horas después de que el cardenal Baltazar Porras denunciara que su pasaporte fue anulado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, impidiéndole viajar a Colombia y luego a España.

En su mensaje difundido en X, Petro afirmó que la defensa de un país no se sostiene con “más represiones ineficientes”, sino con un proceso político que amplíe derechos y libertades. “Es con más democracia como se defiende un país, no con más cárceles”, escribió. El mandatario insistió en que Venezuela necesita una amnistía general y un gobierno de transición que incluya a todas las fuerzas políticas.

Un llamado a un pacto social que recuerde la resistencia europea

En su mensaje, Petro evocó experiencias históricas, citando cómo los pueblos de Europa lograron enfrentar al nazismo gracias a grandes pactos políticos y sociales que fortalecieron la seguridad social, los salarios y la participación ciudadana en la vida pública. Según su análisis, esos avances motivaron a millones de trabajadores que, integrando los ejércitos aliados y las resistencias europeas, combatieron al régimen de Hitler con la esperanza de una sociedad más democrática tras la guerra.

“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías”, añadió. “La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”.

Sus palabras llegan en un momento en que la comunidad internacional incrementa su atención sobre la situación venezolana, especialmente tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya legitimidad fue cuestionada por la principal coalición opositora.