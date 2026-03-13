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Cae alias 'Samuel', cabecilla financiero del bloque de 'Mordisco'

Vie, 13/03/2026 - 11:34
La operación golpea las finanzas del Bloque Amazonas, responsable de narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
Alias Samuel-abatido-Mordisco
Créditos:
Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia neutralizaron a alias 'Samuel', señalado cabecilla de la comisión de finanzas “Santiago Lozada” del Bloque Amazonas de las disidencias de Iván Mordisco.

La operación militar se realizó el 13 de marzo de 2026 en el municipio de Cumaribo, Vichada, como parte de una ofensiva contra las economías ilegales de esta estructura armada.

Alias 'Samuel', quien delinquía desde 2014, tenía orden de captura por homicidio, extorsión y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con información de inteligencia, era uno de los responsables de administrar los recursos provenientes de narcotráfico, extorsión y minería ilegal, principales fuentes de financiación del grupo.

Estas actividades se desarrollaban en varios departamentos de la región amazónica y de la Orinoquia, entre ellos Meta, Vichada, Guainía y Guaviare.

Señalado por ataques armados

Las autoridades también lo vinculan con diversos hechos violentos contra la Fuerza Pública y civiles.

Entre ellos figura el ataque contra la Armada Nacional en 2020 en Cumaribo, que dejó dos militares muertos y dos heridos.

Lea también: FF. MM. neutralizan a alias 'Ramiro', cabecilla de disidencias de las Farc en Antioquia

Además, es señalado de participar en el asesinato de campesinos en 2022 en la vereda La Paz, en El Retorno (Guaviare), y de ordenar en 2023 el incremento de acciones armadas contra unidades militares en esa región.

Golpe a las finanzas de la estructura

Durante la operación también fue neutralizado otro integrante del grupo armado, que hacía parte del anillo de seguridad del cabecilla.

Las tropas incautaron material de guerra, equipos de comunicación y medios de transporte, utilizados por la organización para sus actividades ilícitas.

Según las Fuerzas Militares, la muerte de alias 'Samuel' representa un golpe directo a las finanzas del Bloque Amazonas, ya que limita la capacidad del grupo para sostener su logística, adquirir armamento y ejecutar acciones armadas.

Las autoridades señalaron que este resultado también contribuye a debilitar el control criminal sobre corredores estratégicos en la región, especialmente en zonas cercanas al río Guaviare, donde operan estas estructuras.

Creado Por
Redacción Kienyke.com
Fuerzas Militares
Iván Mordisco
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