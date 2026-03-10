Las Fuerzas Militares confirmaron la muerte de alias 'Ramiro', señalado cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias de las Farc, en una operación realizada en zona rural del municipio de Ituango, departamento de Antioquia.

Según informó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, el resultado se logró durante una operación conjunta de interdicción aérea y asalto aéreo con apoyo de inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea.

De acuerdo con el reporte preliminar, durante la operación fueron neutralizados siete integrantes de las disidencias de 'Iván Mordisco'.

Entre los muertos se encuentra alias 'Ramiro', considerado el principal cabecilla de esta estructura en la región.

Las autoridades también informaron que una mujer, señalada como hermana del cabecilla, resultó herida y fue capturada durante la operación. Según la información oficial, recibió atención médica en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Cabecilla con más de dos décadas en la estructura

Alias 'Ramiro' tenía más de 22 años dentro de la organización criminal y contaba con orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

Las autoridades le atribuyen varios hechos violentos en el norte de Antioquia, principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia.

Entre los crímenes señalados se encuentra el desplazamiento forzado de 38 campesinos, incluidos 11 menores de edad, en la vereda El Cedral, en Ituango.

También es señalado de ordenar asesinatos de civiles acusados de colaborar con el Clan del Golfo.