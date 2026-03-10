Durante meses, ciudadanos que salían de discotecas en Bogotá creían haber tomado un taxi seguro para regresar a casa. Sin embargo, varios de ellos terminaron siendo víctimas de “El Ilusionista”, un falso conductor que utilizaba el conocido “cambiazo” de tarjetas bancarias para robarles su dinero.

Tras tres meses de investigación, la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el norte de Bogotá a Juan Carlos Naranjo Becerra, señalado de desfalcar a decenas de ciudadanos por más de $500 millones de pesos.

Así operaba el falso taxista

De acuerdo con las autoridades, Naranjo Becerra utilizaba la fachada de conductor de taxi, principalmente en horario nocturno.

Sus víctimas solían ser personas que salían de discotecas y establecimientos nocturnos, a quienes perfilaba antes de ofrecerles el servicio de transporte.

Al momento de pagar la carrera, el supuesto taxista facilitaba datáfonos para el pago electrónico.

En ese momento ejecutaba el fraude: con habilidad realizaba el “cambiazo”, intercambiando la tarjeta de la víctima por otra similar luego de obtener la clave.

Con el plástico original en su poder, procedía a realizar retiros y transacciones no autorizadas, vaciando las cuentas de los usuarios.

Solo durante 2025, las autoridades le atribuyen al menos 62 fraudes informáticos.

Durante la operación se realizaron tres diligencias de allanamiento y registro a inmuebles y un vehículo.

En los operativos fueron incautados:

• 34 tarjetas débito y crédito de diferentes entidades bancarias

• 2 datáfonos utilizados para los cobros fraudulentos

• 3 teléfonos celulares

• 1 tarjeta de control de taxi y una cédula presuntamente falsa

• $726.000 pesos en efectivo

Tras su captura, Juan Carlos Naranjo Becerra, conocido como “El Ilusionista”, fue presentado ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales.

El juez avaló los allanamientos, la captura y las incautaciones, y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario en la cárcel La Picota de Bogotá.