En la tarde de este lunes 10 de noviembre, un juez de la capital ordenó el ingreso a prisión de José Eduardo Chalá Franco, el conductor de taxi involucrado en el grave siniestro vial ocurrido en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal (Bogotá). En el hecho, 11 personas resultaron arrolladas, entre ellas cuatro menores de edad.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, ante el cual Chalá Franco aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales agravadas dolosas.

Cómo se produjo el accidente

El siniestro quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que el vehículo de placas VDW 626 avanza a alta velocidad por una vía del sector, impactando a un grupo de peatones que cruzaba la calle.

La escena dejó 11 personas heridas, entre ellas dos menores de 7 y 15 años, quienes permanecen en el Hospital Santa Clara con diagnóstico de muerte cerebral.

Los demás lesionados fueron trasladados a diferentes centros médicos de la ciudad dada la gravedad de sus afectaciones.