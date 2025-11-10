Una nueva controversia sacude la relación entre Colombia y Estados Unidos luego de la difusión de una imagen generada con inteligencia artificial (IA) en la que el presidente Gustavo Petro aparece portando un overol naranja, similar al que utilizan las personas privadas de la libertad en cárceles estadounidenses.

Ante este hecho, el Gobierno colombiano envió notas verbales a Washington para solicitar aclaraciones. Así lo confirmó la canciller Rosa Villavicencio, quien encabezó el pronunciamiento durante una rueda de prensa celebrada en Santa Marta, en el marco de la Asamblea Celac-UE.

Cancillería: “Pedimos un diálogo diplomático”

La ministra detalló que la solicitud fue transmitida por medio de la representación diplomática colombiana en Estados Unidos. “Hemos pedido el apoyo de toda América para establecer un diálogo diplomático sobre estas controversias”, afirmó.

Villavicencio también señaló que se espera que el Gobierno de EE. UU. cite al embajador Daniel García-Peña, con el fin de aclarar el origen y la intención detrás de la publicación en la que aparece el mandatario colombiano.

Petro habla de irrespeto “brutal”

El presidente Petro reaccionó con molestia tras conocer el uso de su imagen manipulada. Cuestionó la aparición del montaje y la supuesta publicación en una plataforma oficial del Gobierno estadounidense.