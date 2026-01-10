​​​​​​El Icfes ajustó el calendario del Saber 11 para 2026, y cómo es habitual habrá dos aplicaciones en el año, una para Calendario B y otra para Calendario A. En términos simples, el examen queda repartido en dos momentos y cada uno tiene su propio cronograma de inscripción, citación y resultados.

Calendario B

Para Calendario B, la citación se publica el 27 de febrero. La aplicación será el 15 de marzo de 2026 y los resultados individuales saldrán el 15 de mayo.

En cuanto a inscripción, el registro extraordinario va del 22 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026.

Calendario A

Para Calendario A, la citación se podrá consultar desde el 10 de julio. El examen se presentará el 26 de julio de 2026.y los resultados se publicarán el 25 de septiembre.

El registro ordinario será del 9 de marzo al 1 de mayo, y el extraordinario del 4 al 22 de mayo.

¿Qué cambia en el examen?

Además de las pruebas por áreas, el examen incluye cuestionarios auxiliares. En la guía oficial, el Icfes explica que el cuestionario de clima escolar recoge la percepción de los estudiantes sobre su institución y evalúa aspectos como seguridad física y emocional, relaciones con compañeros y docentes, y participación en la vida escolar. El punto clave es este: sus resultados no afectan el puntaje del Saber 11

En paralelo, la Ley 2503 de 2025 creó la Cátedra de Educación Emocional para los niveles de preescolar, básica y media, y dejó un mandato puntual: el Ministerio de Educación debe implementar la evaluación de competencias emocionales a través del Icfes mediante las pruebas Saber (o la prueba que haga sus veces).

En la práctica, esto apunta a medir habilidades que influyen en la vida escolar y en el aprendizaje, por ejemplo autorregulación, empatía, toma de decisiones y convivencia, más que “contenidos” como tal. La idea es que esos resultados sirvan para orientar acciones dentro de los colegios y para entender mejor el contexto en el que estudian los jóvenes, no para reemplazar las áreas académicas tradicionales

Recomendaciones para prepararse

Empiece por lo oficial: revise la guía de orientación y practique con ejemplos de pregunta para entender estructura y tiempos.

Haga simulacros con reloj, al menos uno por semana cuando falte un mes.

Trabaje lectura y método: subrayado, descarte de opciones, y revisión rápida al final.

Sume una rutina simple para el día del examen: sueño, comida ligera, pausas y manejo de nervios.

Si busca un preicfes , úselo como complemento: diagnóstico, retroalimentación y plan. Hay una lista amplia de opciones como Preicfes Orión y Grupo 500, pero lo importante es que se ajusten a lo que evalúa el examen.

El cambio de 2026 se resume así: dos fechas, dos rutas, y menos margen para improvisar. Tener el cronograma claro desde el principio ayuda a evitar inscripciones a última hora y permite llegar con práctica real, no solo con intención.