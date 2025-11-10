El conductor José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, reconocido como el responsable del grave accidente ocurrido en la localidad de San Cristóbal, aceptó ante la justicia los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas. En el hecho resultaron heridas 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, varios en estado crítico.

Aceptación de cargos ante la justicia

Durante la diligencia realizada ante el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía presentó los primeros hallazgos de la investigación, entre los que se destacan dos factores determinantes: exceso de velocidad y consumo de alcohol por parte del conductor.

Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos se realizaron de manera reservada, decisión vinculada a que entre las víctimas hay niños en delicado estado de salud. Igual ocurrirá con la solicitud de medida de aseguramiento contra Chalá Franco.

Accidente y víctimas

El siniestro ocurrió el 8 de noviembre, alrededor de las 8:28 p. m., en la calle 47 sur con carrera 6 este, en el barrio La Sierra, al sur de Bogotá. El vehículo involucrado fue un taxi Hyundai Atos, placas VDW 626.

Según el reporte oficial, 11 personas resultaron lesionadas: seis adultos y cuatro menores de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de los niños presentan trauma abdominal y trauma craneoencefálico severo.

De acuerdo con Juana, prima de dos de los menores (7 y 15 años), el diagnóstico médico es crítico. Indicó que ambos están en “muerte cerebral” y que la familia espera evolución en las próximas 72 horas para determinar si pueden ser desconectados. Las lesiones incluyen exposición de masa encefálica, trauma abdominal y trauma de cadera severo.