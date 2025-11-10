Inicio
Taxista admite culpa en choque que dejó 11 heridos en San Cristóbal

Lun, 10/11/2025 - 13:23
José Chalá Franco aceptó los cargos por el accidente que dejó 11 personas heridas, entre ellas cuatro menores en estado crítico.
Taxista aceptó cargos por accidente en San Cristóbal
Créditos:
Policía Metropolitana de Bogotá

El conductor José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, reconocido como el responsable del grave accidente ocurrido en la localidad de San Cristóbal, aceptó ante la justicia los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación: homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas. En el hecho resultaron heridas 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, varios en estado crítico.

Aceptación de cargos ante la justicia

Durante la diligencia realizada ante el Juzgado 45 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía presentó los primeros hallazgos de la investigación, entre los que se destacan dos factores determinantes: exceso de velocidad y consumo de alcohol por parte del conductor.

Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos se realizaron de manera reservada, decisión vinculada a que entre las víctimas hay niños en delicado estado de salud. Igual ocurrirá con la solicitud de medida de aseguramiento contra Chalá Franco.

Accidente y víctimas

El siniestro ocurrió el 8 de noviembre, alrededor de las 8:28 p. m., en la calle 47 sur con carrera 6 este, en el barrio La Sierra, al sur de Bogotá. El vehículo involucrado fue un taxi Hyundai Atos, placas VDW 626.

Según el reporte oficial, 11 personas resultaron lesionadas: seis adultos y cuatro menores de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de los niños presentan trauma abdominal y trauma craneoencefálico severo.

De acuerdo con Juana, prima de dos de los menores (7 y 15 años), el diagnóstico médico es crítico. Indicó que ambos están en “muerte cerebral” y que la familia espera evolución en las próximas 72 horas para determinar si pueden ser desconectados. Las lesiones incluyen exposición de masa encefálica, trauma abdominal y trauma de cadera severo.

 

Conductor iba ebrio y violó pico y placa

El coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, confirmó que Chalá Franco conducía bajo los efectos del alcohol. La prueba dio como resultado grado II de embriaguez.

Además, el taxi circulaba en día de restricción de pico y placa. El 8 de noviembre, solo podían transitar placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 0, por lo que la circulación del vehículo VDW 626 estaba prohibida.

Las autoridades verificaron también que el automotor tenía dos multas previas sin pagar:

  • Una de junio de 2022 por la infracción C19, por valor de $643.500 (con intereses).
     
  • Otra del 23 de mayo de 2025 por infracción C29, con valor de $625.100.
     

Ninguna de esas sanciones está relacionada con el accidente.

Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Sanciones posibles y proceso en curso

Por conducir en grado II de alcoholemia, el Código Nacional de Tránsito prevé multas entre $14.493.900 y $28.988.000, dependiendo de la reincidencia, además de la inmovilización del vehículo.

El caso avanza en el Juzgado 45 con función de garantías, mientras las víctimas permanecen hospitalizadas en el Hospital La Victoria y la Clínica Santa Clara.

Familiares de los menores pidieron reforzar los controles sobre los conductores de servicio público. “Ese señor desde hace años no debería estar manejando taxis”, manifestó Juana, quien pidió a las empresas revisar a sus empleados cada tres o cuatro meses.

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Noticias Colombia
