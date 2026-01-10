Así fue la última publicación de Yeison Jiménez antes de su muerte

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte del cantante caldense Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero, cuando se desplazaba hacia Medellín para cumplir compromisos artísticos.

La tragedia se registró en la vereda Romita, en el departamento de Boyacá, en un punto cercano a la vía que conecta a Paipa con Duitama, donde la avioneta en la que viajaba el artista se precipitó a tierra, generando una emergencia que movilizó de inmediato a las autoridades y organismos de socorro.

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, a bordo de la aeronave viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos Yeison Jiménez. Tras el siniestro, unidades de la Policía Nacional, junto con un equipo SEI del municipio de Paipa y organismos de emergencia locales, atendieron la situación en la zona rural donde cayó la avioneta.

El último mensaje de Yeison Jiménez en redes sociales

Horas antes de su fallecimiento, el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, realizó lo que hoy muchos interpretan como una publicación premonitoria. En la tarde del sábado, Yeison Jiménez compartió un video en sus redes sociales interpretando la canción ‘Ni tengo ni necesito’, acompañado de un mensaje que hoy genera profunda reflexión entre sus seguidores:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

En la descripción del video, el artista, de 34 años, escribió un mensaje final dirigido a sus fanáticos:

“Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”, palabras que hoy se leen como una despedida cargada de simbolismo.