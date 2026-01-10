Inicio
Cierre en la avenida NQS por accidente genera caos vial en Bogotá

Sáb, 10/01/2026 - 08:28
Un accidente mortal entre un automóvil y un ciclista obligó al cierre total de la avenida NQS este 10 de enero, generando fuerte congestión y desvíos en Bogotá.
Un accidente mortal entre un automóvil y un ciclista obligó al cierre total de la avenida NQS.
Un grave siniestro vial registrado en la madrugada de este sábado 10 de enero provocó el cierre total de la avenida NQS y generó fuertes afectaciones a la movilidad en el centro de Bogotá. La Secretaría de Movilidad confirmó que sobre las 6:55 a. m. se ordenó la restricción total de la vía, una hora después de ocurrido el hecho en la localidad de Los Mártires, donde una persona perdió la vida.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en la avenida NQS con calle 8, en sentido sur–norte, y estuvo involucrado un automóvil particular y un ciclista. Debido a la gravedad del incidente, las autoridades activaron los protocolos de atención y se hizo necesaria la presencia de personal de criminalística para adelantar las labores de inspección judicial.

Movilidad afectada y congestión hacia el puente de la calle 6

El cierre vial generó tráfico denso en este punto estratégico de la ciudad, afectando especialmente la circulación de vehículos que se desplazaban hacia el puente vehicular de la avenida NQS con calle 6. Conductores reportaron largas filas y retrasos considerables durante las primeras horas de la mañana, situación que fue evidenciada en aplicaciones de movilidad como Waze.

Por su parte, TransMilenio informó que sobre las 7:10 a. m. se activaron desvíos en las rutas de TransMiZonal, debido al cierre temporal del carril mixto, también en sentido sur–norte. La entidad explicó que la medida obedeció a las labores de investigación de criminalística que se adelantaban en el lugar del accidente.

 

Se levantó el cierre, pero persiste la congestión vehicular

Hacia las 7:36 a. m., la Secretaría de Movilidad anunció que las autoridades concluyeron las labores en el punto del siniestro, por lo que se levantó el cierre vial y se habilitó nuevamente el tránsito sobre la avenida NQS. No obstante, advirtió que la congestión continuó debido al represamiento de vehículos acumulados durante la emergencia.

Finalmente, TransMilenio confirmó a las 7:53 a. m. que la operación de TransMiZonal se normalizó en este corredor vial y que el paso volvió a fluir de manera gradual.

Movilidad
Bogotá
