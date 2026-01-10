Video capta violento fleteo en Puente Aranda a plena luz del día

La tranquilidad del barrio La Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda, se vio interrumpida por un atraco armado que dejó escenas de pánico entre los vecinos. El jueves 8 de enero, durante la mañana, un ciudadano que se desplazaba en motocicleta fue interceptado por seis delincuentes, quienes ejecutaron un violento fleteo frente a varias viviendas.

El hecho quedó registrado en video y los testimonios de los residentes evidencian el temor que se vive en la zona. Habitantes del sector relataron a medios nacionales que los asaltantes actuaron con rapidez y extrema agresividad, sin importar la presencia de testigos.

Le puede interesar: Cierre en la avenida NQS por accidente genera caos vial en Bogotá

La víctima fue seguida tras retirar dinero del banco

Según el relato entregado por Édgar Cruz, vecino del sector, el motociclista había retirado dinero en una entidad bancaria y fue perseguido por los delincuentes hasta llegar a su residencia, cerca del mediodía. El asalto se produjo justo cuando el hombre intentaba ingresar a su vivienda.

Los sujetos se movilizaban en motocicletas y usaban cascos sin visor, lo que les permitió intimidar con mayor facilidad. Al llegar al lugar, rodearon a la víctima e impidieron cualquier intento de escape.

Durante el atraco, los delincuentes bajaron por la fuerza al motociclista, provocando que cayera al suelo. Uno de los hombres le apuntó con un arma de fuego directamente a la cabeza, mientras otro revisaba sus bolsillos en busca del dinero. Un tercer integrante del grupo permaneció sobre una motocicleta intentando abrir la caja del vehículo.

La escena fue presenciada por varios vecinos, quienes observaron el robo desde sus casas. El hombre armado intimidó también a los testigos, incluyendo a la persona que grabó el video, para evitar cualquier tipo de intervención.

A pesar de la violencia desplegada, los asaltantes no lograron encontrar el dinero que esperaban. De acuerdo con la versión de la víctima, al momento del ataque ya no llevaba consigo la suma retirada del banco, lo que frustró el objetivo principal del fleteo.