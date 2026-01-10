Inicio
El día en que Yeison Jiménez le cumplió el sueño a una de sus seguidoras

Sáb, 10/01/2026 - 20:06
En medio del duelo por su fallecimiento, resurge un momento que retrata el lado más humano del cantante: el día en que sorprendió a una artista callejera y la llevó a cantar en la Feria de Manizales.
Yeison Jiménez y Nykol Herrera
La muerte repentina de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en Colombia. Mientras el país despide al cantante, en redes sociales han resurgido recuerdos de sus últimas presentaciones y de gestos que marcaron a muchos de sus seguidores, como el ocurrido durante la Feria de Manizales, que culmina este fin de semana.

Uno de los momentos más recordados fue protagonizado junto al creador de contenido Camilo Cifuentes, conocido por apoyar a emprendedores y artistas que buscan una oportunidad. Ambos sorprendieron a Nykol Herrera, una cantante callejera que interpretaba canciones de Yeison Jiménez sin imaginar que el propio artista estaba a pocos metros de ella.

Minutos después de observarla, Yeison regresó y le pidió el micrófono para cantar. Nykol, sin reconocerlo de inmediato, accedió sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el artista comenzó a interpretar Maldita traga. Bastaron unos segundos para que ella reconociera su voz y reaccionara con una emoción que quedó registrada en video.

La sorpresa fue aún mayor cuando le anunciaron que cantaría en la carpa Olé de la Feria de Manizales. Entre lágrimas y palabras de agradecimiento, Nykol subió a la tarima y compartió escenario, cumpliendo un sueño que jamás imaginó vivir.

Tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, Nykol Herrera le dedicó un mensaje en sus redes sociales. Aseguró que su “corazón está en shock y el alma en silencio”, agradeció su música y su compañía en distintos momentos de su vida y escribió que, aunque hoy cuesta creerlo, “su legado se queda para siempre”. Un recuerdo que hoy cobra un significado aún más profundo.

