Minutos después de observarla, Yeison regresó y le pidió el micrófono para cantar. Nykol, sin reconocerlo de inmediato, accedió sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando el artista comenzó a interpretar Maldita traga. Bastaron unos segundos para que ella reconociera su voz y reaccionara con una emoción que quedó registrada en video.

La sorpresa fue aún mayor cuando le anunciaron que cantaría en la carpa Olé de la Feria de Manizales. Entre lágrimas y palabras de agradecimiento, Nykol subió a la tarima y compartió escenario, cumpliendo un sueño que jamás imaginó vivir.

Tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, Nykol Herrera le dedicó un mensaje en sus redes sociales. Aseguró que su “corazón está en shock y el alma en silencio”, agradeció su música y su compañía en distintos momentos de su vida y escribió que, aunque hoy cuesta creerlo, “su legado se queda para siempre”. Un recuerdo que hoy cobra un significado aún más profundo.