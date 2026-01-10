Colombia lanza el Escudo Nacional Antidrones para proteger su seguridad

El Estado colombiano dio un paso decisivo en materia de seguridad y defensa nacional con el anuncio del proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa considerada estratégica para enfrentar las nuevas amenazas derivadas del uso criminal de drones por parte de estructuras narcoterroristas. El objetivo central del programa es proteger la vida de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública desplegados en todo el territorio nacional.
Una inversión histórica para enfrentar nuevas amenazas
El proyecto está valorado en cerca de 6,2 billones de pesos, lo que lo convierte en una de las apuestas más ambiciosas del país en materia de tecnología para la defensa. De acuerdo con la información oficial, el presidente Gustavo Petro ordenó la asignación inicial de alrededor de 1 billón de pesos para poner en marcha la primera fase, priorizando su ejecución por el impacto que tendrá en la protección de vidas humanas.
Para el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su experiencia operativa y conocimiento técnico en la definición, desarrollo y validación de las especificaciones del sistema.
La iniciativa contará además con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal, con el fin de garantizar procesos claros y ajustados a la normatividad vigente.
Como parte del proceso, las empresas y países interesados en participar podrán asistir a una reunión informativa el viernes 16 de enero a las 9:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional, donde se ampliarán los detalles técnicos y se ajustarán las propuestas.
Entre los criterios definidos se establece que la contratación será de Gobierno a empresa, con acompañamiento del Estado de origen del fabricante. Las negociaciones se realizarán únicamente con productores o representantes legales directos, y no se aceptarán intermediarios ni comercializadoras. Además, las embajadas de los países involucrados harán parte del acompañamiento institucional.
Entrenamiento, pruebas y evaluación técnica
Las empresas seleccionadas deberán garantizar la actualización permanente de los sistemas, así como la capacitación de instructores para la operación y mantenimiento de los equipos. Las pruebas técnicas se realizarán bajo condiciones reales del entorno colombiano, teniendo en cuenta su complejidad operacional.
Las ofertas serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos, conforme a los procedimientos contractuales establecidos por la ley. Con esta herramienta, Colombia busca reforzar el control del espacio aéreo y proteger instalaciones militares, policiales y puntos estratégicos a lo largo del país.