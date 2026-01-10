Procuraduría exige medidas urgentes a Nueva EPS por fallas en atención

La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas frente a la situación que atraviesa Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, con más de 11 millones de afiliados, tras evidenciar un incremento sostenido de quejas por deficiencias en la prestación de servicios médicos. A través de un comunicado oficial, el ente de control instó a la EPS a adoptar acciones inmediatas para garantizar la atención oportuna e integral de sus usuarios.

Plan de contingencia inmediato y atención prioritaria

El Ministerio Público solicitó de manera puntual la implementación de un plan de contingencia inmediato, enfocado principalmente en la disponibilidad y entrega de medicamentos, uno de los problemas más reiterados por los afiliados en distintas regiones del país. De igual forma, pidió un plan de choque para asegurar la atención de pacientes de alto costo, personas en estado crítico, usuarios con VIH y quienes padecen enfermedades huérfanas.

Según explicó la Procuraduría, estas exigencias se basan en la información recolectada durante una visita administrativa realizada en junio de 2025, así como en las mesas de seguimiento mensuales, en las que se analizan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, además del manejo de embargos y la atención de poblaciones vulnerables.

Este llamado se suma al pronunciamiento emitido días atrás por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el aumento de casos de dispensación inoportuna de medicamentos, especialmente tras la terminación del acuerdo entre Nueva EPS y el gestor farmacéutico Colsubsidio.

La Defensoría reiteró la necesidad de que la Superintendencia de Salud y el agente interventor de Nueva EPS entreguen información clara, oportuna y verificable sobre las soluciones adoptadas, al considerar que la situación estaría vulnerando el derecho fundamental a la salud en varios territorios del país.

Frente a este escenario, Nueva EPS informó sobre la habilitación de una ruta virtual para que los pacientes tramiten sus fórmulas médicas, especialmente quienes recibían medicamentos a través de Colsubsidio durante 2025. La entidad aseguró que allí también se publicará información sobre los nuevos gestores farmacéuticos.

Sin embargo, la Defensoría insistió en que las rutas actuales no son suficientemente claras para los usuarios afectados, quienes continúan enfrentando retrasos y dificultades en el acceso a sus tratamientos.

Hospitales suspenden servicios por falta de pagos

La crisis también ha derivado en la suspensión de servicios hospitalarios para afiliados a Nueva EPS en varias regiones. El Hospital San Rafael de Tunja anunció que desde el 1° de enero solo atiende urgencias y suspendió cirugías programadas y consultas especializadas, debido a una deuda que asciende a COP 137 mil millones.

Situaciones similares fueron reportadas por el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, el Hospital Regional de Sogamoso y el Hospital San Rafael de Pasto.

Semanas atrás, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos (ACTO) manifestó su preocupación por los problemas en la entrega de medicamentos a pacientes trasplantados. La clínica Foscal, una de las más importantes de Santander y que atiende usuarios de Norte de Santander y Arauca, advirtió que sus servicios de trasplante están en riesgo por la falta de medicamentos, con mayores afectaciones concentradas en afiliados de Nueva EPS.