El Gobierno nacional avanza en un nuevo ajuste para el sector automotor. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo difundió el viernes 7 de noviembre de 2025 un borrador de decreto que contempla un incremento considerable en los aranceles de importación para carros y motocicletas con motores a gasolina o diésel.

La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia oficial para modificar la estructura productiva del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Meta: transición productiva y sostenibilidad

De acuerdo con el documento, la propuesta responde a la necesidad de avanzar “de una economía extractivista a una economía productiva y sostenible”.

La cartera resalta que el propósito central es disminuir la dependencia del petróleo y el carbón, al mismo tiempo que se impulsa la diversificación y sofisticación de la matriz productiva para ampliar la oferta interna y exportable.

Bajo esa premisa, el Gobierno busca estimular el fortalecimiento de la industria automotriz nacional enfocada en tecnologías de energías limpias.