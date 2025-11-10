Inicio
Colombia

Colombia planea subir aranceles a carros de combustión hasta 40 %

Lun, 10/11/2025 - 16:50
MinComercio presentó un borrador de decreto que propone mayores aranceles para carros y motos a gasolina o diésel. Para fortalecer tecnologías limpias.
El Gobierno divulgó un borrador que incrementaría los aranceles de importación para vehículos de combustión.
Créditos:
Archivo particular

El Gobierno nacional avanza en un nuevo ajuste para el sector automotor. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo difundió el viernes 7 de noviembre de 2025 un borrador de decreto que contempla un incremento considerable en los aranceles de importación para carros y motocicletas con motores a gasolina o diésel.

La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia oficial para modificar la estructura productiva del país y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Le puede interesar: Taxista admite culpa en choque que dejó 11 heridos en San Cristóbal

Meta: transición productiva y sostenibilidad

De acuerdo con el documento, la propuesta responde a la necesidad de avanzar “de una economía extractivista a una economía productiva y sostenible”.

La cartera resalta que el propósito central es disminuir la dependencia del petróleo y el carbón, al mismo tiempo que se impulsa la diversificación y sofisticación de la matriz productiva para ampliar la oferta interna y exportable.

Bajo esa premisa, el Gobierno busca estimular el fortalecimiento de la industria automotriz nacional enfocada en tecnologías de energías limpias.

Así quedarían los aranceles

MinComercio presentó un borrador de decreto que propone mayores aranceles para carros y motos a gasolina o diésel.
Créditos:
Borrador Ministerio de Comercio

El borrador plantea un ajuste importante en el costo de importación de los vehículos de combustión interna.

Carros

Se propone una tarifa del 40 % para automóviles impulsados por motores a gasolina o diésel.
Esto cobijaría modelos incluidos en la partida arancelaria 8703 (13 subpartidas), entre ellos:

  • Vehículos de turismo y demás automóviles destinados al transporte de personas, incluidos familiares tipo station wagon o vehículos de carreras, con motor de pistón de cilindrada superior a 1.000 cm³ hasta 1.500 cm³.
     
  • Vehículos con cilindrada superior a 1.500 cm³ e inferior o igual a 3.000 cm³.
     
  • Vehículos con cilindrada superior a 3.000 cm³.
     

Motocicletas

En el caso de las motos a combustión, clasificadas en la partida arancelaria 8711 (5 subpartidas), el incremento planteado es del 35 %.
La propuesta abarca referencias como:

  • Ciclomotores o motocicletas con cilindrada igual o menor a 50 cm³.
     
  • Modelos con cilindrada superior a 50 cm³ y hasta 250 cm³.

Tratados comerciales y vigencia

El texto enfatiza que la aplicación del decreto respetará los compromisos internacionales. Así, los países con tratados de libre comercio vigentes con Colombia mantendrían el esquema tarifario previamente pactado. Entre ellos se encuentran Estados Unidos y México, por lo cual el impacto dependerá del origen de los vehículos importados.

De aprobarse, la medida entraría en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial.

Sector automotor expresa reparos

Aunque el borrador se encuentra en discusión, ya hay voces en desacuerdo. El profesor Andrés Emiro Díez, de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), manifestó a El Colombiano su preocupación frente a posibles efectos sobre los consumidores.

También le puede interesar: Trump amenaza a la BBC con demanda por difamación de 1.000 millones

“No me parece apropiado desincentivar una tecnología encareciéndola vía aranceles, porque ese costo termina trasladándose directamente al usuario”, señaló.

El Ministerio, por su parte, justifica la propuesta señalando la urgencia de desincentivar tecnologías altamente contaminantes y avanzar hacia un parque automotor más limpio.

El contenido del borrador estará abierto para observaciones ciudadanas desde el 8 hasta el 22 de noviembre de 2025, antes de que se tome una decisión definitiva sobre su implementación.

 

Creado Por
Kienyke.com
Noticias Colombia
Ministerio de Turismo, Industria y Comercio
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Inflación en octubre llegó al 5,51 % y completa cuatro meses al alza
César Mauricio López, director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE
El DANE confirmó un repunte anual de la inflación, impulsado por alojamiento, alimentos y restaurantes.
Bogotá
Envían a cárcel a taxista implicado en atropello masivo en Bogotá
José Eduardo Chalá Franco aceptó cargos por tentativa de homicidio y lesiones agravadas tras arrollar a 11 peatones en San Cristóbal.
Un juez de garantías ordenó la reclusión en cárcel de José Eduardo Chalá Franco, quien admitió responsabilidad en el atropello de 11 personas.
Colombia
Legalizan captura de Ricardo González por crimen de Jaime Esteban Moreno
Audiencia de legalización de captura de Ricardo González.
La juez sexta de garantías de Bogotá avaló la captura de Ricardo González, segundo implicado en el homicidio del joven estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.
Colombia
Cancillería envía notas verbales a EE. UU. por montaje de IA sobre Petro
La Canciller Rosa Villavicencio confirmó que Colombia pidió aclaraciones por la imagen generada con IA.
El Ejecutivo colombiano solicitó explicaciones formales a Washington luego de la circulación de una imagen creada con IA de Petro vestido como prisionero.
Kien Opina
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro
Luis Pérez Gutiérrez
Lun, 10/11/2025 - 17:22
Salarios injustos: una fábrica de pobreza
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 10/11/2025 - 13:23
Aquel que dice lo que queríamos oír
Carlos Salas Silva
Juan Pablo Manjarres
Dom, 09/11/2025 - 09:47
Sí, el niño puede perder el año
Juan Pablo Manjarres