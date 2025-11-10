Legalizan captura de Ricardo González por crimen de Jaime Esteban Moreno

La juez sexta de control de garantías de Bogotá legalizó la orden de captura contra Ricardo Rafael González Castro, presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, quien murió tras una brutal golpiza en hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, al norte de la capital.

González, de 23 años y oriundo de Cartagena, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la capital del departamento de Bolívar. Su detención se produjo luego de que él mismo se entregara voluntariamente en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote.

De acuerdo con la juez a cargo, la captura se realizó conforme a los procedimientos de ley, por lo que fue debidamente legalizada durante la audiencia que tuvo lugar en Bogotá.

Segundo implicado en el caso del joven de Los Andes

Con esta decisión, Ricardo González se convierte en el segundo presunto implicado en el crimen de Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía había reportado días atrás la captura de otro joven, también señalado de participar en la agresión que le costó la vida al estudiante universitario.

El caso ha generado indignación nacional, pues Moreno, quien cursaba estudios en la Universidad de los Andes, fue atacado a la salida de una discoteca ubicada en la zona rosa de Chapinero, en medio de la celebración de Halloween. Según los testimonios y los videos de seguridad, varios hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Horas después, el joven fue trasladado a un centro asistencial donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Videos clave en la investigación

Durante las investigaciones, la Fiscalía recopiló videos de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club, donde se observa a González dentro del establecimiento portando un disfraz con orejas de conejo negras.

Estas imágenes fueron determinantes para identificarlo y vincularlo formalmente a la investigación, ya que en ellas se le aprecia interactuando con otras personas señaladas de haber participado en la agresión.

La investigación continúa

La Fiscalía General de la Nación continúa adelantando las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

El caso de Jaime Esteban Moreno ha reavivado el debate sobre la violencia en zonas de rumba en Bogotá, así como la necesidad de fortalecer la seguridad y los controles en establecimientos nocturnos.

Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia, mientras familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria exigen justicia y medidas ejemplares para evitar que hechos como este se repitan.