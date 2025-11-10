Inicio
Colombia

Legalizan captura de Ricardo González por crimen de Jaime Esteban Moreno

Lun, 10/11/2025 - 17:37
La juez sexta de garantías de Bogotá avaló la captura de Ricardo González, segundo implicado en el homicidio del joven estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.
Audiencia de legalización de captura de Ricardo González.
Créditos:
Captura de pantalla.

La juez sexta de control de garantías de Bogotá legalizó la orden de captura contra Ricardo Rafael González Castro, presunto responsable del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, quien murió tras una brutal golpiza en hechos ocurridos durante la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, al norte de la capital.

González, de 23 años y oriundo de Cartagena, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la capital del departamento de Bolívar. Su detención se produjo luego de que él mismo se entregara voluntariamente en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Canapote.

De acuerdo con la juez a cargo, la captura se realizó conforme a los procedimientos de ley, por lo que fue debidamente legalizada durante la audiencia que tuvo lugar en Bogotá.

Segundo implicado en el caso del joven de Los Andes

Con esta decisión, Ricardo González se convierte en el segundo presunto implicado en el crimen de Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía había reportado días atrás la captura de otro joven, también señalado de participar en la agresión que le costó la vida al estudiante universitario.

El caso ha generado indignación nacional, pues Moreno, quien cursaba estudios en la Universidad de los Andes, fue atacado a la salida de una discoteca ubicada en la zona rosa de Chapinero, en medio de la celebración de Halloween. Según los testimonios y los videos de seguridad, varios hombres lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Horas después, el joven fue trasladado a un centro asistencial donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Videos clave en la investigación

Durante las investigaciones, la Fiscalía recopiló videos de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club, donde se observa a González dentro del establecimiento portando un disfraz con orejas de conejo negras.

Estas imágenes fueron determinantes para identificarlo y vincularlo formalmente a la investigación, ya que en ellas se le aprecia interactuando con otras personas señaladas de haber participado en la agresión.

La investigación continúa

La Fiscalía General de la Nación continúa adelantando las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

El caso de Jaime Esteban Moreno ha reavivado el debate sobre la violencia en zonas de rumba en Bogotá, así como la necesidad de fortalecer la seguridad y los controles en establecimientos nocturnos.

Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia, mientras familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria exigen justicia y medidas ejemplares para evitar que hechos como este se repitan.

Creado Por
Sandra Vargas
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Fiscalía General de la Nación
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Inflación en octubre llegó al 5,51 % y completa cuatro meses al alza
César Mauricio López, director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE
El DANE confirmó un repunte anual de la inflación, impulsado por alojamiento, alimentos y restaurantes.
Bogotá
Envían a cárcel a taxista implicado en atropello masivo en Bogotá
José Eduardo Chalá Franco aceptó cargos por tentativa de homicidio y lesiones agravadas tras arrollar a 11 peatones en San Cristóbal.
Un juez de garantías ordenó la reclusión en cárcel de José Eduardo Chalá Franco, quien admitió responsabilidad en el atropello de 11 personas.
Colombia
Legalizan captura de Ricardo González por crimen de Jaime Esteban Moreno
Audiencia de legalización de captura de Ricardo González.
La juez sexta de garantías de Bogotá avaló la captura de Ricardo González, segundo implicado en el homicidio del joven estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.
Colombia
Cancillería envía notas verbales a EE. UU. por montaje de IA sobre Petro
La Canciller Rosa Villavicencio confirmó que Colombia pidió aclaraciones por la imagen generada con IA.
El Ejecutivo colombiano solicitó explicaciones formales a Washington luego de la circulación de una imagen creada con IA de Petro vestido como prisionero.
Kien Opina
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro
Luis Pérez Gutiérrez
Lun, 10/11/2025 - 17:22
Salarios injustos: una fábrica de pobreza
Luis Pérez Gutiérrez
Carlos Salas
Lun, 10/11/2025 - 13:23
Aquel que dice lo que queríamos oír
Carlos Salas Silva
Juan Pablo Manjarres
Dom, 09/11/2025 - 09:47
Sí, el niño puede perder el año
Juan Pablo Manjarres