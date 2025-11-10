Inicio
Inflación en octubre llegó al 5,51 % y completa cuatro meses al alza

Lun, 10/11/2025 - 18:34
El DANE confirmó un repunte anual de la inflación, impulsado por alojamiento, alimentos y restaurantes.
César Mauricio López, director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística del DANE
Créditos:
DANE

La inflación anual en Colombia llegó a 5,51 % en octubre de 2025, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El dato representa un leve aumento frente al 5,18 % registrado en septiembre y es 0,10 puntos porcentuales superior al observado en octubre de 2024, cuando la variación anual fue de 5,41 %.

Dicho crecimiento anual se explicó principalmente por la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En cuanto al comportamiento mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,18 %, lo que se explica, principalmente, por la variación de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Recreación y cultura (0,81%) y Salud (0,65%).

Las gráficas del informe muestran que la inflación anual no superaba el nivel actual desde septiembre de 2024, cuando se ubicó en 5,81 %. Además, confirman una tendencia ascendente que comenzó en junio de este año, cuando el indicador tocó su punto más bajo en 2025 con un 4,82 %.

El Banco de la República, en sus minutas más recientes, advirtió que el comportamiento de la inflación y las expectativas aún elevadas “obliga a posponer cualquier reducción en la tasa de interés de política hasta cuando se presenten las condiciones que aseguren la convergencia hacia la meta en un plazo razonable”. También alertó que la inflexibilidad de la inflación básica y los posibles incrementos salariales para 2026 podrían acentuar las presiones inflacionarias y reforzar la indexación de precios.

Con el resultado de octubre, el país completa cuatro meses consecutivos de repunte en la inflación anual, en medio de un panorama de cautela fiscal y monetaria para el cierre de 2025.

Colombia
DANE
Economía
