Capturaron en Medellín a alias 'Gokú' y 'Kata', buscados en Venezuela

Autoridades capturaron en Medellín a dos ciudadanos extranjeros conocidos con los alias de 'Gokú' y 'Kata', quienes eran requeridos por la justicia venezolana por diversos delitos, entre ellos trata de personas, homicidio y robo agravado.

Los dos señalados se movían principalmente en zonas de rumba del sector de Parque Lleras, en el barrio El Poblado, donde según las autoridades lograban camuflarse entre trabajadores de discotecas y supuestos agentes turísticos para evitar levantar sospechas.

De acuerdo con el reporte del Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior, ambos ciudadanos de nacionalidad venezolana estarían desarrollando actividades relacionadas con trabajo sexual y consumo de estupefacientes, ubicándose especialmente en horas de la tarde y la noche en este reconocido sector de entretenimiento nocturno de la ciudad.

Las autoridades indicaron que, aunque en Colombia no registraban antecedentes judiciales, sí contaban con procesos penales y condenas ejecutoriadas en Venezuela, lo que despertó alertas sobre las actividades que presuntamente estarían desarrollando en territorio colombiano.

Allanamientos en El Poblado y verificación de antecedentes

La ubicación de los dos extranjeros se logró mediante un operativo adelantado por oficiales de Migración Colombia en coordinación con otras autoridades.

Durante las acciones se realizaron verificaciones del estatus migratorio de los señalados, así como la revisión de antecedentes y solicitudes judiciales internacionales.

El procedimiento incluyó una diligencia de allanamiento en el conjunto residencial Reserva Serrat Selva y otra intervención en una reconocida discoteca del barrio El Poblado.

Según explicó Paola Salazar, directora de la regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, durante estas acciones se logró confirmar que ambos ciudadanos tenían requerimientos judiciales pendientes en Venezuela por delitos graves.

De acuerdo con la funcionaria, en medio de las verificaciones se encontraron registros relacionados con investigaciones por trata de personas, hurto agravado, homicidio y porte ilícito de armas de fuego, entre otros delitos.

Alias 'Kata' tenía condena por trata de personas

Las autoridades señalaron que alias 'Kata', también conocida como 'Katherine', era prófuga de la justicia venezolana y residía en Colombia desde el año 2023.

La mujer habría permanecido en el país utilizando documentos obtenidos presuntamente de manera fraudulenta.

Según la información judicial, fue sentenciada a nueve años de prisión por el delito de trata de personas por un juzgado de primera instancia del área metropolitana de Caracas.

La autenticidad de la condena fue confirmada por el Consulado General de Venezuela, lo que permitió activar los procedimientos internacionales para su traslado.

Tras su captura, la mujer fue enviada en un vuelo hacia su país de origen en calidad de expulsada por parte de Migración Colombia, donde fue entregada a unidades de la Policía Internacional para continuar con el cumplimiento de la condena.

Alias 'Gokú' seguirá bajo investigación en Colombia

Por su parte, alias 'Gokú', ciudadano con nacionalidad colombiana y venezolana, es solicitado por el Juzgado de Control número 6 de El Vigía, en el estado Mérida de Venezuela.

Las autoridades de ese país lo requieren por delitos como robo agravado a personas, robo agravado de vehículo automotor, lesiones intencionales a adolescentes, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

Tras su captura en Medellín, el hombre fue puesto a disposición de la Policía Nacional de Colombia y de la Fiscalía General de la Nación, que adelantan las verificaciones correspondientes.

El objetivo de estas investigaciones es determinar si el ciudadano extranjero habría cometido delitos en territorio colombiano por los cuales deba responder ante la justicia del país.

En caso de no encontrarse procesos pendientes en Colombia, las autoridades evaluarán su expulsión del país para ser entregado posteriormente a las autoridades venezolanas que lo solicitan.