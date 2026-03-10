¿Quién era Jimmer Hernández, odontólogo de las estrellas?

Reacciones de artistas y figuras del entretenimiento

Tras conocerse la noticia, varias celebridades que fueron pacientes del odontólogo expresaron públicamente su tristeza.

La actriz Lina Tejeiro compartió fotografías junto a Hernández y escribió un emotivo mensaje: “Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”.

Por su parte, la actriz y cantante Yolanda Rayo también lamentó su fallecimiento: “Sabes que te quería de verdad. No puedo entender tu pronta partida. Descansa en paz”.

Entre quienes también lo recordaron estuvo el actor Orián Suárez, conocido por su papel en la serie La esclava blanca, quien escribió: “Hay noticias inesperadas y tu partida es una de ellas. Gracias por tanto”.

El exparticipante de realities José Miel también dedicó palabras al especialista: “Mi doctor, te nos fuiste y solo agradezco a la vida por haberte conocido. Un ser humano grandioso y un gran profesional”.

Una carrera ligada a la estética dental de las celebridades

Jimmer Hernández construyó una sólida reputación en el campo de la odontología estética. Fue el fundador de Elite Cosmetic Dental, clínica especializada en diseño de sonrisa y tratamientos dentales de alta gama.

Su consultorio se convirtió en uno de los preferidos por figuras del entretenimiento, gracias a la calidad de sus procedimientos y al trato cercano que ofrecía a sus pacientes.

La clínica cuenta con sedes en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio, además de presencia internacional en Miami, Estados Unidos, lo que consolidó su marca dentro del sector de la estética dental.

Versiones sobre la causa de su fallecimiento

Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre las causas de la muerte, el medio Pulzo informó que el odontólogo habría fallecido a causa de un infarto fulminante mientras dormía en su residencia durante la madrugada del 7 de marzo.

Según la versión difundida por el medio, Hernández se habría acostado alrededor de las 11:00 de la noche y la emergencia cardíaca habría ocurrido aproximadamente a las 2:00 a. m.

Personas cercanas señalaron que la ausencia del especialista en su consultorio —donde tenía citas programadas desde temprano— generó preocupación entre colegas y pacientes. Al no responder llamadas ni mensajes, familiares habrían decidido entrar a su habitación, donde lo encontraron en la cama.

De acuerdo con la información citada, su madre y otros familiares intentaron trasladarlo a una clínica cercana, pero los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Jimmer Hernández vivía con su madre, su hermana, su hermano y varios sobrinos. Según la información disponible, no tenía hijos ni pareja sentimental.

Tras su fallecimiento, redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias de pacientes y figuras públicas que destacaron su profesionalismo y su cercanía con quienes acudían a su consulta.