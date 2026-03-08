Margarita Rosa de Francisco volvió a ser tendencia tras protagonizar un tenso momento mientras ejercía su derecho al voto en Miami, Estados Unidos, durante las elecciones legislativas de 2026. El episodio generó una fuerte discusión política en redes sociales y provocó reacciones de figuras públicas, entre ellas la candidata al Senado Amaranta Hank.

La actriz es considerada uno de los grandes íconos de la televisión colombiana. Su carrera incluye papeles memorables en producciones que marcaron época, como Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez y Los pecados de Inés de Hinojosa.

Además de su trayectoria en la actuación, también fue ampliamente recordada por su etapa como presentadora del reality El Desafío. En los últimos años, su presencia pública se ha mantenido a través de su faceta como columnista y opinadora política, especialmente en redes sociales, donde suele generar debates con sus posturas.

Durante la jornada electoral para el Congreso, la caleña acudió a votar como parte de los colombianos residentes en el exterior en la ciudad de Miami. Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando fue confrontada por un hombre que le recriminó sus posiciones políticas.

Según se conoció, la persona que la increpó fue Oswaldo Ortiz, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por los colombianos residentes fuera del país.

Ortiz cuestionó a de Francisco con comentarios relacionados con el conflicto armado y con cifras de menores afectados por las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante la confrontación le lanzó preguntas críticas vinculadas a la izquierda política en Colombia.

En medio del intercambio, Margarita Rosa de Francisco respondió de forma contundente que preferiría “pegarse un tiro en la sien” antes que votar por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, figura respaldada por Ortiz.