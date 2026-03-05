Carolina Cruz volvió a llamar la atención de los televidentes tras demostrar su talento para el canto durante la emisión del 4 de marzo del programa Día a Día.
En medio de uno de los segmentos del matutino, la presentadora de televisión interpretó un fragmento del clásico Mis ojos lloran por ti, un tema que marcó a toda una generación desde su lanzamiento en 1996 por el artista Big Boy.
Carolina Cruz cantó en vivo y sorprendió a sus compañeros
Durante el programa transmitido por Caracol Televisión, Carolina Cruz aprovechó un momento espontáneo para mostrar sus habilidades vocales frente al público y los invitados en el set.
La vallecaucana no solo cantó parte de la reconocida canción, sino que también se animó a interpretar un breve rap incluido en el tema, algo que sorprendió a quienes se encontraban en el estudio.
Su intervención generó un ambiente de entusiasmo en el programa y fue recibida con aplausos por parte de sus compañeros.
Los presentadores Carlos Calero, Carolina Soto y Catalina Gómez, junto al chef Juan Diego Vanegas, destacaron la seguridad con la que Cruz interpretó el tema en vivo.
Entre risas y comentarios, los conductores elogiaron la actitud de la presentadora, quien demostró nuevamente su versatilidad frente a las cámaras.
El mensaje de reflexión de Carolina Cruz
En las últimas horas, la también empresaria sorprendió a sus millones de seguidores con un sentido mensaje que compartió en las historias de Instagram, donde empezó diciendo: "Las redes sociales nos muestran tanta oscuridad en este mundo que parece que estuviéramos metidos en la serie de terror jamás antes vista".
En esta intervención, Cruz pidió que se cuidara a los niños, el entorno familiar y prestar atención a la energía que rodea a cada uno, teniendo en cuenta el contexto tan complejo del mundo en estos momentos.