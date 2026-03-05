Carolina Cruz volvió a llamar la atención de los televidentes tras demostrar su talento para el canto durante la emisión del 4 de marzo del programa Día a Día.

Lea también: El multimillonario regalo de 15 años de Andrea Valdiri a su hija

En medio de uno de los segmentos del matutino, la presentadora de televisión interpretó un fragmento del clásico Mis ojos lloran por ti, un tema que marcó a toda una generación desde su lanzamiento en 1996 por el artista Big Boy.

Carolina Cruz cantó en vivo y sorprendió a sus compañeros

Durante el programa transmitido por Caracol Televisión, Carolina Cruz aprovechó un momento espontáneo para mostrar sus habilidades vocales frente al público y los invitados en el set.

La vallecaucana no solo cantó parte de la reconocida canción, sino que también se animó a interpretar un breve rap incluido en el tema, algo que sorprendió a quienes se encontraban en el estudio.

Su intervención generó un ambiente de entusiasmo en el programa y fue recibida con aplausos por parte de sus compañeros.