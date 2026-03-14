Tinder usará inteligencia artificial para mejorar los matches

La aplicación de citas Tinder anunció nuevas funciones basadas en inteligencia artificial (IA) con el objetivo de mejorar la forma en que los usuarios encuentran pareja dentro de la plataforma.

La compañía informó que comenzó a probar en Estados Unidos y Canadá una nueva herramienta llamada Chemistry, que utiliza inteligencia artificial para ofrecer recomendaciones de perfiles más personalizadas y aumentar la probabilidad de coincidencias entre usuarios.

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Con estas actualizaciones, Tinder busca que los matches sean más relevantes, entendiendo mejor los intereses, gustos y comportamientos de quienes utilizan la aplicación.

Cómo funcionará la inteligencia artificial en Tinder

La función Chemistry utiliza preguntas, respuestas y análisis del contenido que los usuarios comparten en su perfil para comprender mejor su personalidad.

Además, la herramienta incorpora funciones opcionales como CameraRoll Scan, que analiza patrones en las fotografías que los usuarios tienen en su carrete de imágenes.

A partir de esta información, la inteligencia artificial puede identificar aspectos relacionados con:

estilo de vida

intereses personales

actividades frecuentes

rasgos de personalidad

Con estos datos, la aplicación puede recomendar perfiles que tengan mayor compatibilidad con cada usuario.

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Tinder permitirá integrar otras aplicaciones

Otra de las novedades anunciadas es Tinder Connect, una iniciativa que permitirá integrar más aplicaciones dentro del perfil del usuario.

Hasta ahora, Tinder ya permitía vincular Spotify para mostrar gustos musicales. Con esta actualización se podrán incluir también datos de otras plataformas.

Entre ellas se encuentra Duolingo, lo que permitirá que los perfiles muestren intereses como el aprendizaje de idiomas, viajes o afinidades culturales, facilitando así el inicio de conversaciones.

Nuevas herramientas de IA para mejorar perfiles

La aplicación también incorporará nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la presentación de los perfiles.

Entre las principales funciones se encuentran:

Photo Enhance: mejora automáticamente la calidad de las imágenes del perfil.

Visual Interests: identifica intereses del usuario a partir del contenido visual que comparte.

Estas funciones buscan que los perfiles reflejen de manera más clara la personalidad y los gustos de cada usuario.

Música, astrología y eventos para conocer personas

Tinder también anunció cambios en algunas funciones ya existentes dentro de la aplicación.

El Music Mode será rediseñado para facilitar conexiones entre usuarios que comparten gustos musicales similares.

Además, se incorporará Astrology Mode, una herramienta que permitirá encontrar coincidencias basadas en la compatibilidad astrológica.

La compañía también comenzará a probar una función para descubrir eventos presenciales, que inicialmente se lanzará en Los Ángeles y permitirá que los usuarios puedan conocerse fuera de la aplicación.

Más controles de seguridad en la plataforma

Tinder también reforzará sus herramientas de seguridad con mejoras en funciones como “¿Estás seguro?” y “¿Te molesta esto?”, diseñadas para detectar mensajes inapropiados o ofensivos dentro de la plataforma.

Según Spencer Rascoff, director ejecutivo de Match Group y Tinder, el objetivo es adaptar la aplicación a nuevas formas de interacción digital.

“Estamos construyendo la experiencia Tinder junto a una generación que quiere que ligar sea más auténtico, sin presión y que realmente merezca su tiempo”, señaló el ejecutivo.

Rascoff agregó que la inteligencia artificial permitirá descubrir conexiones más relevantes, al tiempo que la empresa busca seguir elevando los estándares de seguridad dentro de la plataforma.