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Tim Cook deja la dirección de Apple, ¿quién será su reemplazo?

Lun, 20/04/2026 - 16:00
Apple confirmó que Tim Cook será presidente ejecutivo y John Ternus asumirá como CEO desde el 1 de septiembre de 2026.
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Apple anunció que Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo el 1 de septiembre de 2026 para asumir como presidente ejecutivo de la junta directiva. En su reemplazo llegará John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

La decisión fue aprobada por unanimidad por la junta y responde a un proceso de sucesión de largo plazo. Cook continuará como CEO durante los próximos meses para garantizar una transición ordenada.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple”, afirmó Cook, quien destacó que Ternus “es, sin duda, la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

¿Quién es el nuevo CEO?

Ternus ha desarrollado casi toda su carrera dentro de Apple. Ingresó en 2001 al equipo de diseño de producto y en 2021 se integró al grupo ejecutivo. Ha liderado desarrollos clave en dispositivos como iPhone, Mac, iPad y Apple Watch.

“Me siento profundamente agradecido por esta oportunidad de continuar la misión de Apple”, señaló. También resaltó su experiencia trabajando bajo el liderazgo de Steve Jobs y Cook.

Con su nombramiento, también se integrará a la junta directiva. Por su parte, Arthur Levinson pasará a ser director independiente principal tras 15 años como presidente no ejecutivo.

Balance de la era Cook

Cook asumió como CEO en 2011 y lideró una expansión significativa de la compañía. Durante su gestión:

  • La capitalización de mercado pasó de cerca de USD350.000 millones a USD4 billones.
  • Los ingresos anuales crecieron de USD108.000 millones a más de USD416.000 millones.
  • La presencia global se extendió a más de 200 países.
  • La base instalada superó los 2.500 millones de dispositivos.

Además, impulsó nuevas líneas como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, y consolidó el negocio de servicios, que supera los USD100.000 millones.

La transición marca un cambio clave en la compañía, que apuesta por la continuidad interna con un perfil técnico al frente de su próxima etapa.

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