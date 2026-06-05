Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El Gobierno de Colombia envió este viernes a Cuba un barco con cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria para mitigar los efectos del paso del huracán Melissa por la isla y aliviar las carencias derivadas de la crisis energética y económica que atraviesa el país, agravada por las medidas de bloqueo impuestas por Estados Unidos.

Según informó la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), el buque ARC Caribe, de la Armada Nacional, partió desde el puerto de Cartagena de Indias con un cargamento de suministros básicos que incluye alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

"Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad", señaló APC Colombia en un comunicado citado por medios estatales cubanos.

Coordinación interinstitucional

La entidad explicó que esta misión fue coordinada de manera conjunta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los ministerios de Agricultura y de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cancillería, la Armada Nacional y otras entidades del Estado.

Por su parte, la directora general de APC Colombia, Alexandra Palencia, afirmó que el envío constituye "una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos y de la convicción de que, ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo".

Además, a esta ayuda se suman más de siete toneladas de donaciones aportadas por el Movimiento Colombiano de Solidaridad, la Asociación de Cubanos Residentes y otras organizaciones de la sociedad civil, según un reporte de la agencia cubana Prensa Latina.

Antecedentes de la ayuda colombiana

Esta no es la primera asistencia enviada por Colombia a la isla. En abril pasado, el país remitió por vía aérea un cargamento con medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a paliar el desabastecimiento y la escasez de productos esenciales provocados por la profunda crisis que enfrenta Cuba.

De igual forma, en noviembre del año pasado, el Gobierno colombiano envió 240 toneladas de ayuda humanitaria para atender la emergencia ocasionada por los graves daños que dejó el paso del huracán Melissa en el oriente cubano.