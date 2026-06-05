Roy Barreras se suma a la campaña de Cepeda, pero pone condiciones

El excandidato presidencial Roy Barreras, antiguo aliado del mandatario colombiano Gustavo Petro, anunció este viernes que respaldará al izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio. Sin embargo, condicionó su apoyo a que la campaña amplíe su alcance hacia sectores de centro.

“Hace cuatro años, en una época igual y en una circunstancia idéntica, ganamos la campaña porque se abrió a ideas de centro, liberales e independientes”, afirmó Barreras en un video publicado en redes sociales. El exsenador desempeñó un papel protagónico en la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.

Barreras obtuvo el pasado domingo 14.108 votos (0,05 %), una cifra muy inferior a los 10,3 millones de apoyos alcanzados por el abogado ultraderechista Aberlardo de la Espriella, quien disputará la segunda vuelta frente a Cepeda. El candidato del Pacto Histórico consiguió 9,7 millones de sufragios, equivalentes al 40,90 % de la votación.

Llamado a construir una coalición amplia

Antes de la primera vuelta, el excandidato, reconocido por su extensa trayectoria parlamentaria y por haber transitado por distintos sectores del espectro político colombiano, dejó en libertad a sus electores. Estos lo habían respaldado el pasado 8 de marzo en la consulta presidencial del Frente por la Vida, donde obtuvo cerca de 250.000 votos.

Al anunciar su respaldo a Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico y del mismo movimiento político de Petro, Barreras insistió en que la campaña debe tender puentes con los sectores de centro, tal como ocurrió hace cuatro años. A su juicio, esta estrategia permitiría reducir la ventaja obtenida por De la Espriella y aumentar las posibilidades de triunfo el próximo 21 de junio.

“Ese es el mensaje que esta campaña debe transmitir, porque ese será el gobierno que debe hacerse: un gobierno amplio, de coalición, donde exista la posibilidad de que las ideas del centro, como ocurrió hace cuatro años, vuelvan a significar confianza, tranquilidad, reactivación de la economía, estabilidad y seguridad”, señaló el expresidente del Congreso.

De aliado de Petro a candidato presidencial

Barreras desempeñó un papel clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Tras la victoria del hoy mandatario, se convirtió en uno de sus principales aliados en el Congreso y asumió la presidencia del Senado durante la legislatura 2022-2023, desde donde impulsó varias de las reformas sociales promovidas por el Gobierno.

Al finalizar ese periodo legislativo, renunció a su curul y fue designado por Petro como embajador de Colombia ante el Reino Unido. Permaneció en ese cargo hasta mayo de 2025, cuando decidió abandonarlo para aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de este año, una candidatura que finalmente no contó con el respaldo del jefe de Estado.