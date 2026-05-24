Informe alerta sobre riesgos de desinformación electoral digital en Colombia

El informe Desinformación electoral, de la organización International IDEA en Colombia advierte que las noticias falsas y las narrativas de fraude se han convertido en una amenaza para la confianza ciudadana en las elecciones. El documento señala que errores administrativos menores y hechos de procesos pasados, como el plebiscito de 2016 y las elecciones de 2022, son usados para alimentar teorías conspirativas.

Además, alerta que en contextos polarizados la desinformación puede desencadenar hechos violentos, como ocurrió con el ataque a la Registraduría de Gamarra en 2023.

Colombianos están expuestos a noticias falsas

El estudio cita una encuesta realizada por la consultora Kaspersky en 2025 que revela el alcance del problema en Colombia. Según los datos, el 78% de los ciudadanos afirmó haber estado expuesto a algún tipo de desinformación.

La investigación también evidenció dificultades para identificar contenidos falsos: el 41% de los encuestados reconoció no saber con certeza cómo detectar información engañosa, situación que el informe considera un riesgo potencial por el alto nivel de exposición digital.

IA y redes sociales amplifican el problema

El documento advierte que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada para crear contenidos falsos, entre ellos audios clonados del Registrador Nacional, con el objetivo de reforzar sospechas sobre un supuesto fraude electoral.

También señala que algunos candidatos al Congreso en 2026 difundieron montajes y contenido engañoso a través de redes sociales. Según el informe, el 80,2% de los colombianos consume información en plataformas digitales como Facebook y WhatsApp, lo que facilita la propagación de desinformación y la creación de “cámaras de eco”.

Violencia digital contra mujeres preocupa

Uno de los hallazgos más alarmantes es la violencia política digital de género. Dentro del documento se retoma el informe "3.000 voces por la democracia" de ONU Mujeres. Este se basó en los testimonios de 3.027 aspirantes a cargos regionales (como alcaldías, gobernaciones, concejos o asambleas). Los hallazgos encontraron que El 78,8% de las candidatas afirmó haber sufrido algún tipo de violencia política y el 41,2% reportó ataques en entornos digitales.

El informe advierte que esta situación desincentiva la participación de las mujeres en la política y genera un efecto de exclusión.

Las recomendaciones

Aunque la Registraduría mantiene una imagen positiva cercana al 70%, el estudio propone medidas urgentes para proteger la confianza democrática.

Entre las recomendaciones están fortalecer la educación cívica, implementar herramientas de inteligencia artificial para detectar campañas coordinadas de desinformación y crear una regulación específica sobre el uso de IA en campañas políticas.

Además, plantea establecer sanciones contra la violencia política digital de género y garantizar que el software electoral sea auditable y transparente para la ciudadanía.