Con un Movistar Arena repleto y más de 12.000 asistentes, Paloma Valencia cerró campaña en Bogotá lanzando una ofensiva directa contra la “paz total”, prometiendo recuperar la seguridad y asegurando que Colombia está lista para elegir a su primera mujer presidenta.

Respaldada por Álvaro Uribe, Juan Daniel Oviedo, María Claudia Tarazona y una alianza de nueve partidos, la candidata convirtió su cierre en una demostración de fuerza política a pocos días de las elecciones presidenciales de 2026.

Durante el evento, Valencia agradeció el respaldo de dirigentes como David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón, además del acompañamiento de partidos como el Liberal, Conservador, Partido de la U, Mira, Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo.

“Es Paloma o nunca”

Uno de los momentos más fuertes del discurso llegó cuando la candidata habló del papel de las mujeres en la política colombiana y lanzó una frase que terminó convertida en consigna dentro del Movistar Arena.

“Y vamos a demostrar que la mujer colombiana le llegó su hora. No son 200 años más. Es Paloma o nunca”.

Valencia aseguró que su campaña se construyó sobre principios, autoridad y seguridad, y defendió la idea de una Colombia “más grande” donde puedan convivir distintos sectores políticos.

También anunció propuestas enfocadas en mujeres cabeza de hogar, entre ellas un plan de 400 mil viviendas subsidiadas para mujeres de bajos recursos. Según explicó, las beneficiarias pagarían cuotas cercanas a 700 mil pesos mensuales y el Estado asumiría la cuota inicial.

Uribe reapareció y atacó a Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe participó mediante un video proyectado en las pantallas del escenario y dejó uno de los mensajes políticos más duros de la noche.

“Paloma es orden y autoridad”, afirmó el exmandatario, quien además lanzó críticas contra Iván Cepeda al señalar que representa “la economía del odio de clases”.

El mensaje provocó aplausos y arengas entre los asistentes, que respondieron coreando frases de apoyo a la candidata.

María Claudia Tarazona oficializó su respaldo

Otro de los momentos más comentados del cierre fue la aparición de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, quien oficializó públicamente su respaldo a Paloma Valencia.

Tarazona aseguró que tomó la decisión por las convicciones que defendía Miguel Uribe y porque considera que Valencia conoce el país y tiene experiencia.

“Aquí no hay tiempo para improvisar, es mucho lo que hay en juego”, afirmó durante el evento.

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Oviedo llamó a derrotar el odio

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, también tomó la palabra y centró su discurso en la necesidad de enfrentar la polarización política.

Aseguró que la forma de derrotar el odio es trabajando en equipo y pidió respaldar la candidatura de Paloma Valencia en las urnas.

Uno de los cánticos más repetidos de la jornada fue: “Vamos a ganar, aunque le duela a los extremos”.

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Seguridad y salud, ejes del cierre de campaña

En la recta final de su intervención, Paloma Valencia endureció el tono frente a la seguridad y aseguró que, si llega a la Presidencia, reactivará desde el primer día las órdenes de captura contra integrantes del cartel de la “paz total”.

Además, prometió un plan de choque de 100 días para recuperar el sistema de salud, una tarea que quedaría en manos de Juan Daniel Oviedo.

La candidata cerró la noche pidiendo el respaldo de Bogotá para llegar a la Casa de Nariño y dejó una frase final dirigida a sus seguidores: “No estamos aquí para ganar encuestas, sino elecciones”.