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Reunión entre Sergio Fajardo y Paloma Valencia terminó sin acuerdo

Sáb, 23/05/2026 - 10:42
Fajardo rechazó una alianza, mientras que Valencia seguirá insistiendo en la unión.
Fajardo y Valencia
Créditos:
KienyKe.com

Los candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Paloma Valencia sostuvieron un encuentro político en Barranquilla en el que coincidieron en varias preocupaciones sobre el rumbo del país, aunque no lograron concretar una alianza política de cara a las elecciones presidenciales. 

La reunión inició de manera amistosa, ambos dejaron claro que, pese a sus diferencias ideológicas y trayectorias políticas, existe respeto mutuo. Tanto Fajardo como Valencia destacaron la importancia de mantener el diálogo democrático incluso entre sectores opuestos.

Los puntos de acuerdo

Una de las principales coincidencias de ambos candidatos fue la defensa de la Constitución de 1991 y la preocupación frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente desde el Gobierno Nacional.

Fajardo calificó esa propuesta como una “declaración de guerra” contra la separación de poderes y alertó sobre el riesgo institucional que implicaría modificar las reglas democráticas actuales.

Por su parte, Paloma Valencia aseguró que una Constituyente podría abrir la puerta al autoritarismo y afectar el equilibrio institucional del país.

Otro de los puntos de encuentro fue la preocupación compartida por la situación económica y social del país. Por su parte, Valencia expresó temor frente a una eventual estatización de sectores como la salud y las pensiones, además de advertir sobre el futuro de los jóvenes colombianos.

Por otro lado, Fajardo reconoció que el actual Gobierno ha hecho visibles las profundas desigualdades sociales del país, aunque cuestionó la falta de gestión y el deterioro en la relación con las instituciones.

Los puntos de desacuerdo

El encuentro también dejó ver profundas diferencias frente a la polarización política. El candidato de Dignidad y Compromiso criticó la confrontación entre el “petrismo” y el “uribismo”, asegurando que ese ambiente genera miedo, resentimiento y división entre los ciudadanos.

En respuesta, Valencia defendió el legado del expresidente Álvaro Uribe, a quien describió como un “demócrata integral” y una figura clave para enfrentar la violencia en Colombia. Además, rechazó cualquier comparación entre Uribe y el presidente Gustavo Petro.

Adicionalmente, otro de los aspectos que los diferencia son sus visiones sobre la política y las campañas electorales, pues Fajardo reivindicó sus más de dos décadas recorriendo el país “a pie”, haciendo campañas sin grandes despliegues ni privilegios.

Mientras que la candidata del Centro Democrático resaltó su trayectoria como mujer en un escenario político históricamente dominado por hombres y defendió la necesidad de construir coaliciones amplias.

Mucho diálogo, pero sin alianza

Aunque el diálogo se extendió por varios temas y dejó puntos de encuentro, no hubo acuerdo político entre ambos sectores. Fajardo reiteró su apuesta por una mayoría moderada y aseguró que esta será su última candidatura presidencial, así que invitó a la ciudadanía a darle la oportunidad de demostrar que puede gobernar diferente.

Por su parte, Paloma Valencia insistió en la necesidad de tender puentes para construir una gran unidad democrática. 

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