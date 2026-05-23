¿Quién es la mamá del hijo de Alejandro Estrada?

Durante años, la vida sentimental de Alejandro Estrada ha ocupado titulares en la prensa de entretenimiento. Su mediática relación y posterior separación de Nataly Umaña lo mantuvieron en el centro de la conversación pública, especialmente tras el impacto que generó la ruptura transmitida en televisión nacional.

Sin embargo, mientras la atención mediática se concentraba en ese capítulo de su vida, existía una faceta mucho más reservada que pocos conocían: el actor ya era padre de un joven adulto llamado Tomás Estrada, fruto de una relación anterior que nació lejos de los escándalos y las cámaras.

Lea también: Carmen Villalobos tuvo que ausentarse en su trabajo por su estado de salud

Laura, la mujer que eligió una vida lejos de la fama

El nombre de Laura comenzó a despertar curiosidad entre los seguidores del actor luego de que se conocieran algunos detalles sobre la madre de su hijo. A diferencia del entorno artístico que rodea a Alejandro Estrada, ella decidió mantener siempre un perfil bajo y construir una vida completamente enfocada en el ámbito profesional e intelectual.

Según declaraciones entregadas anteriormente por el propio actor en diferentes entrevistas, Laura destacó desde muy joven por su sobresaliente formación académica. Durante su etapa universitaria en Bogotá estudió simultáneamente Derecho y Antropología en la Universidad de los Andes, una combinación académica que marcó el rumbo de su carrera profesional.

Gracias a esta preparación, logró consolidarse en importantes industrias internacionales vinculadas a la minería, el petróleo y el gas, sectores altamente competitivos donde se desempeña en áreas estratégicas como negociación corporativa, gestión de contratos y comunicación global.

Además, las exigencias de las multinacionales con las que trabaja la han llevado a desenvolverse profesionalmente en tres idiomas, consolidando una trayectoria de más de 15 años en escenarios corporativos de alcance internacional.

La vida de Laura y Tomás Estrada en Francia

Actualmente, Laura y su hijo viven en Marsella, una de las ciudades portuarias más importantes del sur de Francia. Fue allí donde Tomás Estrada decidió continuar su proyecto de vida luego de trasladarse inicialmente a Europa para culminar sus estudios de secundaria.

Tras finalizar esa etapa académica, el joven optó por permanecer en territorio francés para iniciar su formación universitaria, manteniendo el mismo estilo reservado que ha caracterizado a su madre durante todos estos años.

Pese a crecer en un entorno multicultural que le permitió dominar cuatro idiomas de manera fluida, Tomás ha evitado la exposición mediática y mantiene una presencia muy discreta tanto en televisión como en redes sociales.

Así comenzó la historia entre Alejandro Estrada y Laura

La relación entre Alejandro Estrada y Laura comenzó durante sus años universitarios en Colombia. Fue precisamente en esa etapa juvenil cuando nació Tomás, marcando el inicio de un vínculo que, aunque terminó sentimentalmente tiempo después, logró transformarse en una relación basada en el respeto y la amistad.

De acuerdo con lo que ha expresado el actor en distintas ocasiones, ambos consiguieron construir una dinámica madura enfocada principalmente en el bienestar de su hijo, demostrando que algunas historias personales pueden mantenerse sólidas incluso lejos de los reflectores de la farándula.

Mientras muchas figuras públicas convierten su vida privada en contenido permanente para redes sociales, el caso de Laura y Tomás Estrada refleja una realidad completamente distinta. Ambos han preferido priorizar la tranquilidad, la formación académica y el crecimiento profesional antes que la exposición mediática.