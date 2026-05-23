Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Policía, destruyeron una refinería ilegal utilizada para procesar hidrocarburos en zona rural de Valle del Guamuez, Putumayo.

La infraestructura fue ubicada en la vereda Santa Rosa y, según las autoridades, servía para abastecer laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína en varios municipios del departamento.

Durante la operación fueron destruidas dos piscinas artesanales para la destilación de hidrocarburos, una caldera metálica y dos isotanques.

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En total, las autoridades neutralizaron más de 94.660 galones de hidrocarburo, material que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso judicial correspondiente.

Golpe a la Segunda Marquetalia

De acuerdo con el Ejército, la refinería ilegal estaría al servicio de la estructura 48 Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, grupo que delinque en Putumayo.

La operación representa una afectación superior a los $1.609 millones a las finanzas criminales de esta organización.

Además, las autoridades señalaron que la intervención permitió mitigar la destrucción de unas cinco hectáreas de bosque nativo, reducir la contaminación del río Guamuez y proteger especies endémicas de esta zona selvática.