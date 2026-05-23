Un médico terminó judicializado por una presunta estafa masiva que dejó más de 1.100 personas afectadas en Boyacá. Según la Fiscalía, Juan Manuel Herrera Arbeláez habría captado 2.276 millones de pesos con la promesa de construir un complejo hospitalario en Saboyá, proyecto que nunca se hizo realidad.

La propuesta empezó a promocionarse en 2012 y prometía la entrega total del hospital en 2016. El complejo, según lo anunciado, tendría 40 consultorios, generaría empleo y ayudaría a atender necesidades de salud en la comunidad.

Vendió consultorios y recibió aportes de ciudadanos

De acuerdo con la investigación, Herrera Arbeláez habría usado su reconocimiento como especialista para generar confianza entre inversionistas y compradores. La Fiscalía señala que también aseguró contar con millonarias donaciones del exterior.

El proyecto terminó atrayendo a ciudadanos que creyeron en la iniciativa. Cada consultorio fue ofertado por 70 millones de pesos y cerca de 1.100 personas realizaron aportes de 2 millones de pesos, con la expectativa de acceder a beneficios especiales en servicios de salud.

El hospital nunca se construyó

La Fiscalía sostiene que, mediante diferentes maniobras, el médico se habría apropiado ilegalmente del dinero, mientras el complejo hospitalario prometido nunca fue construido.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de estafa en masa agravada. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.