¿Por qué instalaron una escultura de un hipopótamo en Bogotá?

Bogotá recibió oficialmente Resiliencia, una escultura monumental con forma de hipopótamo que pesa cerca de una tonelada. La obra, creada por el artista Camilo Acosta, quedó instalada en el pasaje Murillo Toro, en el centro histórico.

Un hipopótamo en pleno centro

Un hipopótamo monumental llegó al centro de Bogotá, pero no como parte de una alerta ambiental ni de una exhibición zoológica. Se trata de Resiliencia, una obra escultórica del artista Camilo Acosta, de Rionegro, Antioquia, que fue entregada oficialmente a la ciudad por la Alcaldía Mayor, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Fundación BAT Colombia.

La pieza quedó instalada en el pasaje Murillo Toro, entre la carrera Séptima y la carrera Octava, en pleno centro histórico de Bogotá. Allí permanecerá durante los próximos dos años, como parte de una apuesta por llevar arte popular al espacio público y acercarlo al recorrido cotidiano de peatones, visitantes y comunidades del sector.

La escultura mide 3,50 metros de largo, 2,50 metros de alto, 1 metro de ancho y pesa cerca de una tonelada. Está elaborada en alambre recocido sobre una estructura metálica y representa a un hipopótamo de gran formato, acompañado por una figura humana y un ave.

La historia detrás de Resiliencia

La obra ganó en la categoría Obra en Espacio Público del VIII Salón BAT de Arte Popular, Colombia diversidad cultural y natural. Antes de llegar al pasaje Murillo Toro, estuvo exhibida en el jardín exterior del Museo Nacional de Colombia, donde se convirtió en un punto de encuentro para visitantes, turistas y familias.

Según la explicación difundida por la Fundación BAT, Camilo Acosta utiliza la figura del hipopótamo como una metáfora de las tensiones del país. No lo presenta como un animal anecdótico, sino como una imagen pesada, invasora y resistente, asociada a cargas históricas, sociales y ambientales.

Sobre el lomo del animal aparece una figura femenina, mucho más pequeña, que representa la capacidad de las comunidades para sostenerse y avanzar en medio de la dificultad. El ave, en contraste, introduce una idea de ligereza y esperanza dentro de la escena.

La llegada de Resiliencia también hace parte de una estrategia de activación cultural del centro de Bogotá. Blanca Andrea Sánchez Duarte, directora general de la FUGA, señaló que la instalación busca aportar a la recuperación y resignificación del espacio público desde la cultura y el encuentro ciudadano.

Por su parte, Ana María Delgado Botero, directora de la Fundación BAT Colombia, destacó que la obra permite acercar el arte popular a la vida cotidiana y mantener una conversación abierta sobre el país desde el espacio público.

La escultura ya puede ser visitada en el pasaje Murillo Toro, en la calle 12A entre carreras Séptima y Octava. Durante los próximos dos años, la obra hará parte del paisaje urbano del centro histórico y estará expuesta al paso diario de ciudadanos, trabajadores, turistas y visitantes.