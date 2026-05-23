Este sábado 23 y domingo 24 de mayo, Colombia al Parque 2026 se toma el Parque de los Novios con entrada libre, conciertos durante todo el día y una programación que mezcla tradición, fiesta popular y artistas internacionales.

El plan gratis del fin de semana en Bogotá

Bogotá tendrá este fin de semana uno de esos eventos que suelen llenar rápido: Colombia al Parque 2026, el festival gratuito que reúne músicas tradicionales, populares y latinoamericanas en un mismo escenario.

La cita será en el Parque de los Novios, ubicado en la calle 63 #45-10, durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo. La entrada será libre, aunque el ingreso dependerá del aforo disponible, por lo que llegar temprano puede marcar la diferencia entre ver el concierto completo o quedarse por fuera.

La programación abrirá puertas desde las 11:00 a.m. y los conciertos se extenderán hasta la noche. El evento no solo tendrá música en vivo, sino también una Zona de Arte y Emprendimiento, con artesanías, productos locales y gastronomía típica.

¿Quiénes se presentan el sábado?

El primer día del festival arrancará a la 1:00 p.m. con Dracuila, una de las agrupaciones distritales invitadas. Después pasarán por el escenario Corazón Santandereano, DueTorres, la Orquesta de Lucho Bermúdez, Flor de Cerezo Gaitas, Reburú, Amantes del Futuro y Martina Camargo.

El cierre del sábado estará a cargo de Belkis Concepción y Las Chicas, previstas para las 8:45 p.m.. Su presentación será una de las más esperadas de la jornada, por el peso que tiene la agrupación en la música tropical del Caribe.

Para el domingo, la programación empezará más temprano, desde el mediodía, con Bogotanísimo. Luego se presentarán La Rola Band, Bejuco, Bambarabanda, Sincopa2, KillaBeatMaker, La Morena del Chicamocha, Quilapayún y Marta Gómez, quien cerrará la segunda jornada desde las 8:00 p.m.

La edición de este año tiene como concepto central a las cantoras, entendidas como voces que guardan memoria, territorio y tradición. Bajo esa idea, el festival busca poner en el centro las músicas que han contado historias desde las regiones y que hoy también dialogan con sonidos más contemporáneos.

¿Qué tener en cuenta antes de ir?

Aunque el evento es gratuito, la recomendación principal es planear la llegada. La organización sugiere usar transporte público, pues el festival no cuenta con convenio de parqueaderos. Quienes vayan en carro deberán revisar por su cuenta la disponibilidad y tarifas de estacionamientos cercanos.

También conviene consultar las restricciones de ingreso antes de salir de casa, especialmente si se piensa llevar alimentos, objetos grandes, sombrillas u otros elementos que puedan estar limitados por la logística del evento.

Con dos días de conciertos, artistas nacionales e internacionales, entrada libre y programación desde la mañana, Colombia al Parque 2026 se perfila como uno de los planes culturales más fuertes de este fin de semana en Bogotá.